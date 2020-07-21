İçişleri Bakanlığı okey ve tavla oynanan yerleri unuttu
İçişleri Bakanlığı okey ve tavla oynanan yerleri unuttu
|21 Temmuz 2020 18:51
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İçişleri Bakanlığı bugün itibariyle, okey ve tavla oynanan salonlar dışında tüm kısıtlamaları kaldırdı.
Bakanlık, bugün yayınladığı genelge ile cafe, restoran, kıraathane ve lokantalar için kısıtlamaları kaldırdı.
Fakat okey ve tavla oynama yasağını kaldırmadı. Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde çok sayıda kıraathane, okey gibi oyunlar yasak olduğu için açılamıyor.Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı
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