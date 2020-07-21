Vaka sayıları açıklandı: 21 ilde yoğun bakım hastası yok
|21 Temmuz 2020 20:45
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 21 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu.
Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 204 bin 11 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerini kullandı.
20.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
19.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
18.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
17.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
16.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
15.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
14.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
13.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
12.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
11.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
10.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
09.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
08.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
07.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
06.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
05.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
04.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kovid-19'u yenen paramedik: Can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir
21 Temmuz 2020 21:22
|Kovid-19'a yakalanan profesör kendi kendini tedavi etti
21 Temmuz 2020 19:43
|'Toplu ve kapalı alanlarda koronavirüs riski 3 kat artıyor'
21 Temmuz 2020 19:20
|Geçen hafta en çok ve en az vakanın görüldüğü iller
21 Temmuz 2020 17:59
|Devlet hastanesinde 10 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı
21 Temmuz 2020 16:56
|İyileşen Kovid hastasından alınan 'plazma'nın yolculuğu
20 Temmuz 2020 23:36
|Bir milletvekilinin daha testi pozitif çıktı
20 Temmuz 2020 22:42
|Dr. Corut: Önlemlerin kaldırılması rehavete düşürmemeli
20 Temmuz 2020 22:27
|Son üç günde vaka sayısı en yüksek ve en düşük 5 il
20 Temmuz 2020 20:04
|Yeni vaka sayısı bir haftadır 900 sınırında
19 Temmuz 2020 20:11