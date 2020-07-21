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Vaka sayıları açıklandı: 21 ilde yoğun bakım hastası yok

Sağlık Bakanlığı 21 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
 21 Temmuz 2020 20:45
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Vaka sayıları açıklandı: 21 ilde yoğun bakım hastası yok

Sağlık Bakanlığı 21 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu.

Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 204 bin 11 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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