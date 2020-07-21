Bahçesine güneş paneli kurdu, faturalardan kurtuldu
|21 Temmuz 2020 19:25
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Süleyman Dayan (53), bahçesine 40 bin lira maliyetle kurduğu güneş panelleriyle evinin elektrik ihtiyacını karşılıyor.
İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan ve çiçekçi dükkanı işleten Süleyman Dayan, evdeki elektrik maliyetini düşürmek amacıyla proje hazırladı. Dayan, yaptığı araştırmaların ardından evinin bahçesine 230 kilovat elektrik üretecek 12 güneş paneli kurdu.
Yaklaşık 40 bin lira maliyetle kurduğu güneş panelleriyle evinin elektrik ihtiyacı karşılayan Dalyan, elektrik faturalarını kısmak ve sürekli yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti. Dayan, "Hem elektrik faturaları çok geliyordu hem de çok fazla elektrik kesintileri oluyordu. Bazen elektrik voltajları çok düşüyordu. Böyle olunca elektrikli ev aletleri zarar görüyordu. Bu kesintilerden dolayı ben de böyle bir yola başvurdum" dedi.
Yıllardır bu konuda araştırma yaptığını anlatan Dayan, "Yıllardır araştırıyordum. Maliyeti biraz yüksekti. O yüzden kuramıyordum. Şimdi müsait oldum bu panelleri kurdum. Şu an gayet memnunum 3 gündür kesintisiz bir biçimde kendi enerjimi kullanıyorum. İlerleyen zamanlarda biraz daha güçlendirip uzun vadeye yaymayı düşünüyorum. Fazla elektrik faturası ödüyordum tabi kışın daha fazla oluyordu. Kurduğum sistem ile güneş olmayınca da güneş ışığı aldığı süre içerisinde yüzde 30 enerji sağlıyor. Onu da tasarruflu kullanırsan yetiyor. Akülerle depolama sistemi de kurdum" diye konuştu.
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