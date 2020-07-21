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Kaplumbağalar belediyenin maskotu oldu

Bağcılar Belediyesi'nin bahçesinde bulunan süs havuzunda yaşayan 4 su kaplumbağası, belediyenin maskotu oldu. Hem belediye çalışanları hem de ilçe sakinleri kaplumbağalara gün boyu ilgi gösteriyor. Kimi birlikte fotoğraf çekiliyor kimi de onları kendi eliyle besliyor.
 21 Temmuz 2020 19:36
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Kaplumbağalar belediyenin maskotu oldu

Güneşli Mahallesi'nde bulunan Bağcılar Belediyesi hizmet binasının bahçesi renkli görüntülere sahne oluyor. Bahçedeki süs havuzuna kısa bir süre önce bırakılan 4 kaplumbağa belediye personeli tarafından korunup besleniyor. Gördükleri ilgiden memnun kalan kaplumbağalar, yerlerini bırakıp hiçbir yere gitmiyorlar. Gün içinde suda yüzüyor, taşların üzerinde güneşleniyor ve yeşilliklerde dolaşıyorlar.

KENDİ ELLERİYLE BESLİYORLAR

Kaplumbağalar, Bağcılar Belediyesi'nin de maskotu haline geldi. Hem çalışanlar hem de işi dolayısıyla belediye binasına gelenler kaplumbağalara yoğun ilgi gösteriyor. Bazısı havuz başına gelip kaplumbağalarla fotoğraf çekiliyor bazısı da onları et ve yem vererek kendi eliyle besliyor. Vatandaşlar, belediyede işlerini yaparken çocuklar da minik hayvanlarla oynayarak zaman geçiriyor.

"SEVİMLİ DOSTLARIMIZLA MUTLULUĞUMUZ ARTTI"

Kaplumbağaların barınmasına ev sahipliği yaptığı için memnun olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Minik dostlarımız artık belediyemizin bir parçası haline geldi. Hemşerilerimiz de böyle bir şeyin burada olmasından çok mutlu. Çok yoğun ilgi görüyorlar. Gün içinde insanlar, çocuklarını, torunlarını buraya getiriyor ve kaplumbağaları besliyor. Sevimli dostlarımızla mutluluğumuz bir kat daha arttı" dedi.

Belediye bahçesi her geçen gün kaplumbağaları görmek isteyen ziyaretçilerle dolup taşıyor.
DHA
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