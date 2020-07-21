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Belediye memuru eski sazlara can veriyor

Edirne'de yaşayan Fikret Ilıcalı, çok sevdiği bağlamalarını tamir ettirecek yer bulamayınca açtığı atölyede, eski sazlara can veriyor.
 21 Temmuz 2020 19:46
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Belediye memuru eski sazlara can veriyor

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde memur olarak çalışan 38 yaşındaki Ilıcalı, küçük yaşlarda eniştesinin saz atölyesinde çıraklık yaparken bağlama çalmayı öğrendi.

Geçen sürede bağlamalarını tamir ettirecek yer bulamayan Ilıcalı, 10 yıl önce kent merkezinde saz atölyesi açtı.

Ilıcalı, mesai saatleri dışında küçük atölyesinde saz tamiratının yanı sıra bunların üretimini de yapıyor.

Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saz tamir etme ve yeni sazlar yapmanın kendisi için huzur kaynağı olduğunu söyledi.

İşi için 2008 yılında geldiği kentte, bağlama tamiratı yapan yer bulamadığı için kafasında atölye kurma fikrinin oluştuğunu belirten Ilıcalı, "Edirne'de bağlama imalatı ya da tamiratı yapan bir atölye bulamayınca iş başa düştü. Aynı zamanda arkadaşlarla kurduğumuz bir müzik topluluğumuz da var. Hem kendi müzik aletlerimi hem de arkadaşlarımın saz ve bağlamalarını tamir etmek için bu atölyeyi kurdum." dedi.

Mesai bitiminde, zamanın büyük bölümünü saz tamiratı ve üretimi yaparak geçirdiğini anlatan Ilıcalı, "Eski sazlar geliyor, bunlara hayat vermemiz gerekiyor. Çünkü tamir etmezsek yok olup gidecek. Yeni saz yapımı için mesai saatlerim dışında büyük emek harcıyorum. İş çıkışı 17.30'dan sonra her gün yaklaşık 3 saat atölyemde en sevdiğim hobim olan sazlarla uğraşıyorum." diye konuştu.

Çıraklığı dönemindeki sazlarla bugünkü sazlar arasında farklar olduğunu anlatan Ilıcalı, "Teknolojinin de gelişmesiyle sazlar modernize odu. Çağa ayak uydurmamız lazım. Ben saz yaparken altın oranı kullanıyorum. Geleneksel yöntemden ziyade bilimsel yöntemlerle saz yapıyorum. Her gün yeni bir şey öğrenerek kendimi geliştiriyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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