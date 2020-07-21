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Görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı gözaltına alındı

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alındı.
 21 Temmuz 2020 20:00
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Görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı gözaltına alındı

Terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan, görevinden uzaklaştırılan Demir, HDP il binasından çıkarken İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Mehmet Demir'in Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Batman'da terör soruşturması kapsamında aralarında 23 Mart'ta gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 12 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmış, Demir, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 Ekim 2018'de terör örgütü PKK/KCK adına yurt içinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini sağlamak, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize etmek için kurulan sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanmasına yönelik Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasındaki aramada ele geçirilen fiziki ve dijital dokümanlarda inceleme yapılmıştı.

Söz konusu örgütsel dokümanlarda adı geçen ve DTK'da eylem ve faaliyetlerde bulundukları belirlenen, aralarında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 45 kişi yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmış, aralarında eski Silvan Belediye Başkanı Toprak'ın da bulunduğu 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aralarında görevden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 19 firarinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı
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