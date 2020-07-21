Tutuklu ve hükümlüler 4 ayda 20 milyon maske üretti
|21 Temmuz 2020 20:05
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Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna bağlı atölyelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı mart ayından bu yana sağlık çalışanları için 20 milyondan fazla maskeyle 1 milyonu aşkın tulum ve tek kullanımlık hastane ürünü üretildi.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından sağlık çalışanlarının maske, tulum, kolonya, dezenfektan ile diğer sağlık ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan çalışmalara devam ediliyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında cezaevlerindeki iş yurtlarında 16 Mart'tan bu yana 20 milyon 723 bin 478 maske üretildi.
Maskenin yanı sıra sağlık çalışanları için 1 milyon 734 bin 546 tulum ve tek kullanımlık hastane ürünü üretimi de yapıldı.
Ayrıca son 4 ayda 102 ton kolonya, 3 bin 240 ton temizlik ve hijyen malzemesi imal edildi.
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