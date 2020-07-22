3 kurum personeli, tayin sonuçları için tarih belirlenmesini talep ediyor

Memurlar.net'te geçtiğimiz günlerde yapılan haberde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin tayin sonuçlarını beklediğine dikkat çekilmişti. Haber sonrasında Bakanlık açıklama yapmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli gibi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve DSİ personeli de tayin sonuçları beklemektedir.

En büyük kamu personeline sahip olan Milli Eğitim Bakanlığında yakın bir zamanda iller arası nakil süreci başlayacağı için, diğer kamu kurumlarının nakil taleplerini açıklaması çok önemlidir. Öğretmenlerin iller arası tayinleri Ağustos ayında alınacaktır. Tıklayınız.

Adalet Bakanlığı personeli için iller arası nakiller 17 Temmuz ila 29 Temmuz tarihleri arasında alınacaktır. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağı ilan metnine yazılmamıştır. İlan için tıklayınız.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1-15 Haziran'da aldığı kurum içi nakil taleplerini hala açıklamamıştır.

DSİ Genel Müdürlüğü de Haziran ayı içinde aldığı kurum içi nakil sonuçlarını yine hala açıklayamamıştır.

Adalet Bakanlığı personelin sonuçların açıklanmasına yönelik bir tarih belirlenmesini ve bu tarihin MEB iller arası tayinleri öncesinde olmasını talep etmekte, DSİ ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ise başvuru sonuçlarının ilan edilmesini istemektedir.