1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hayati Yazıcı'dan '15 Temmuz' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan "15 Temmuz" açıklaması: Ana arterler tıkalı olduğundan, ara yollardan dolanarak Sütlüce'deki il başkanlığına gittim. O gece darbeye 'dur' demek için yola çıkan, il başkanlığı önünde toplanan vatandaşlarımıza hitap ettim.
 21 Temmuz 2020 20:21
Yazdır
Hayati Yazıcı'dan '15 Temmuz' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesine ilişkin, "(CHP Genel Başkanı) Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili o geceye dair tanıklığım, aynı uçakta yolculuk yapmaktan ibarettir. Bunun dışındaki söylemler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Yazıcı, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda ismini zikrederek yaptığı konuşmanın ardından kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma zarureti doğduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016 gecesine ilişkin çeşitli platformlarda kamuoyuna dönük defalarca açıklama yapmasına rağmen belli kişiler ve kesimler tarafından ısrarla bilgi kirliliğine devam edildiğini üzülerek müşahede ettiğini vurgulayan Hayati Yazıcı, o günün akşamında Ankara'da bir düğünde olduğunu aktardı.

Yazıcı, nikahtan sonra 21.50 uçağıyla İstanbul'a hareket ettiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı uçakta bulunduğunu bildirdi.

İnişe yaklaştıkları sırada refakatindekilerden birisinin yanına gelerek, "Boğaz köprülerindeki geçişler tanklarla kapatılmış" dediğini aktaran Hayati Yazıcı, bir terör saldırısı, geniş çaplı bir eylem olabileceği düşüncesiyle güvenlik güçlerince önlem alındığını düşündüğüne değindi.

Hemen telefonunu açarak ulaşabileceği arkadaşlarından bilgi edinme çabasına girdiğini, henüz kimseye ulaşamamışken, aynı şahsın Ankara'da jetlerin uçtuğunu ve bir darbe girişiminden söz edildiğini söylediğine işaret eden Yazıcı, şu bilgileri verdi:

"Herkes telefonlarıyla meşguldü, uçak indi. Vahim bir durum vardı. Servis aracına bindik, aramızda bir konuşma olmadı. Çünkü telefonlarımızla meşguldük. VIP salonunun önüne geldik. Yaptığım görüşmelerde ağırlık merkezinin Ankara olduğunu düşünerek, saat 23.00 uçağına Ankara'ya bilet aldım. Sonra 'uçuşlar yasak' denildi. Beni karşılamaya gelen bir tek şoför vardı ve korumalar karşıdan bu tarafa geçememişti. Hemen VIP'deki sol tarafta bulunan salona geçtim. Başbakanımız ile görüştüm.

Cumhurbaşkanımızı aradım, ulaşamadım. AK Parti İstanbul İl Başkanımızı aradım. İl binamızın etrafında 200 kadar darbeci asker olduğunu söyledi. Bir taraftan gelişmeleri televizyondan izlemeye çalıştım, bir taraftan da arayanlara cevap veriyor, ulaşabildiğim partiden arkadaşlarımla değerlendirme yapmaya çalışıyordum."

Hayati Yazıcı, gideceği en doğru yerin il başkanlığı olacağını düşündüğünü, tahminen 1 saat kadar havaalanında kaldığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun sağdaki salonda olduğunu düşünerek buraya yöneldiğini ve kimsenin olmadığını gördüğüne dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Çıkışa doğru geçtim, bankodaki görevlilere 'Sayın Kılıçdaroğlu nerede?' diye sordum. Onun epey önce çıktığını söylediler. Ana arterler tıkalı olduğundan, ara yollardan dolanarak Sütlüce'deki il başkanlığına gittim. O gece darbeye 'dur' demek için yola çıkan, il başkanlığı önünde toplanan vatandaşlarımıza hitap ettim. 'Bu gece kesinlikle yatmak yok. Gelmeyenleri de sokağa çağırın. Milletin gücünün önünde hiçbir güç duramaz. Bu millet her zaman olduğu gibi bu gece de mukadderatına sahip çıkmıştır' dedim. Daha sonra tekrar havaalanına döndüm. Ertesi gün öğlene kadar Cumhurbaşkanımız ile beraberdim. Görüldüğü gibi Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili o geceye dair tanıklığım, aynı uçakta yolculuk yapmaktan ibarettir. Bunun dışındaki söylemler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski Bakan Müezzinoğlu: Rüşvet iddiaları araştırılsın
21 Temmuz 2020 21:34		 Bakan Selçuk: Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver
21 Temmuz 2020 21:13
Vaka sayıları açıklandı: 21 ilde yoğun bakım hastası yok
21 Temmuz 2020 20:45		 Muş Valisi: Teröristler şimdi inlerinden başlarını çıkaramıyor
21 Temmuz 2020 20:38
Türkiye'nin yerli otomobili İngiliz basınında
21 Temmuz 2020 20:10		 MHP'li Yalçın'dan 'kimlik siyaseti' açıklaması
21 Temmuz 2020 19:28
'Ayasofya'da kayıp eserler var' iddialarına yanıt
21 Temmuz 2020 19:18		 Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi
21 Temmuz 2020 18:38
MHP Ordu İl Başkanından 'Cemal Enginyurt' istifası
21 Temmuz 2020 18:05		 Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılını anlattı
21 Temmuz 2020 16:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:34 - Eski Bakan Müezzinoğlu: Rüşvet iddiaları araştırılsın21:27 - Yeni Zigana tünelinin yüzde 68'i tamamlandı21:22 - Kovid-19'u yenen paramedik: Can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir21:20 - Sıcaklık 48 dereceyi gördü, meteorolojiden uyarı geldi21:13 - Bakan Selçuk: Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver20:45 - Vaka sayıları açıklandı: 21 ilde yoğun bakım hastası yok
20:44 - Ankara Kalesi'nde Ford'un 'hibrit' aracı servise başladı20:39 - Gurbetçilere 'Tatilinizi Türkiye'de yapın' çağrısı20:38 - Muş Valisi: Teröristler şimdi inlerinden başlarını çıkaramıyor20:32 - Vali 'cezaya gerek yok' dedi, il müdürü cezada direndi20:24 - Çevre Şehircilik, 2020/6 ile atananları göreve başlattı20:21 - Hayati Yazıcı'dan '15 Temmuz' açıklaması
20:10 - Türkiye'nin yerli otomobili İngiliz basınında20:07 - Özel harekatçılar afetlerde vatandaşın yardımına koşacak20:05 - Tutuklu ve hükümlüler 4 ayda 20 milyon maske üretti20:04 - Silahlı drone Songar'a 'Yerli Malı Belgesi'20:00 - Görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı gözaltına alındı
19:49 - Denizi olmayan kentten 25 milyon dolarlık balık ihracatı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri
MEB, okullar için 'seyreltilmiş model'i çalışıyor
Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı
Haluk Levent, Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi: Lütfen bağışlayın
YÖK 2020 yılı üniversite kontenjanlarını belirledi
2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Vaka sayıları açıklandı: 21 ilde yoğun bakım hastası yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19.07.2020 ç.rizespor vs malatyaspor maçı 3
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 1
msü'yü kazanan kız için kına gecesi düzenlenmesi 1
süleyman soylu-mehmet metiner tartışması 2
yarım gram altın 2
mehmet topal 1
tutun kolonyasi 3
letgo'da bir şey satamamam 3
dünya fenerbahçeliler günü 1
trabzonspor 2
SON İLANLAR
Kapadokya Alan Başkanlığı 12 personel alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 19 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 8 uzman personel alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam