Çevre Şehircilik, 2020/6 ile atananları göreve başlattı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020/6 ile atananları göreve başlattı
|21 Temmuz 2020 20:24
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020/6 KPSS tercihleri ile 349 personel alacağını ilan etmişti.
2020/6 KPSS tercih sonuçlarını ÖSYM 8 Mayıs 2020 tarihinde açıklamıştı.
ATANAN 349 KİŞİ GÖREVE BAŞLADI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edindiğimiz bilgiye göre, Personel Genel Müdürlüğü KPSS 2020/6 ile yerleşenlerin atamasını gerçekleştirdi.
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