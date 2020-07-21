Vali 'cezaya gerek yok' dedi, il müdürü cezada direndi
|21 Temmuz 2020 20:32
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Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yaşanan olayda, kuruluş müdür vekiline, personele kötü davrandığı, verdiği dilekçeleri işleme almadığı gerekçesiyle il müdürünce Kınama cezası verilmiştir.
Kuruluş Müdür vekili cezaya itiraz etmiş, Vali yardımcısının başkanlığında toplanan 8 kişilik disiplin kurulu, oybirliğiyle cezayı kaldırmıştır. Kararda, mobbing uygulanan personelin dilekçesinin dahi olmadığına dikkat çekilerek "ceza verilmesini gerektirecek nitelikte" bir eylem bulunmadığı vurgulanmıştır.
Disiplin Kurulu kararı sonrasında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükmü doğrultusunda, personele bir alt cezayı vermek veya hiç ceza vermemek takdiri il müdürlüğündedir. Şanlıurfa'da yaşanan olayda il müdürlüğü takdirini, ceza vermemek yönünden değil, bir alt ceza verilmesi yönünde kullanmıştır.
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