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Muş Valisi: Teröristler şimdi inlerinden başlarını çıkaramıyor

Muş İl Özel İdaresi, il merkezi ve ilçelerde köy yollarında sıcak asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
 21 Temmuz 2020 20:38
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Muş Valisi: Teröristler şimdi inlerinden başlarını çıkaramıyor

Muş İl Özel İdaresi, il merkezi ve ilçelerde köy yollarında sıcak asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ile merkeze bağlı Üçevler grup yolundaki çalışmaları inceleyerek bilgi alan Muş Valisi İlker Gündüzöz, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl gibi bu sene de köylerin alt yapısıyla ilgili yoğun çalışma başlattıklarını belirtti.

Özel idare ve Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında hükümetin sağladığı desteklerle il genelinde kırsal alt yapı hamlesinin devam ettiğini anlatan Gündüzöz, şunları belirtti:

"İçme suları, köy yolları, köy içi düzenlemeler ve kilitli parke işleri olsun önemli bir noktaya geldik. Bu yıl da 60 milyon civarındaki bütçeyle sathi kaplama, kilitli parke ve muhtelif işlerimiz var. Binlerce nüfusu etkileyen grup köy suyu işlerimiz var. Birtakım köyümüzün su sıkıntısını gidereceğiz. Tozdan, topraktan ve çamurdan kurtulmak için yollarda güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Yol olmazsa medeniyet olmaz. İçme suyu sıkıntısı giderilmezse özellikle hanımefendiler evlerde rahat edemez. Bu ikisini öncelikli alan kabul ettik."

Muş'un birkaç yılda kırsal alt yapısının tamamlanacağını aktaran Gündüzöz, yol, içme suyu ve diğer alanlarda çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Gündüzöz, "Merkez ve çevre belediyelerin içme suyu işi, Devlet Su İşlerince (DSİ) ihaleye çıkıldı. 5 milyar liralık projenin ilk safhasını bu yıl DSİ ihale edecek. Sulama suyu işi yapılıyor. Ovamız suyla bereketlenecek." dedi.

Şenyayla ve diğer bölgelerde güvenlik noktalarının sayılarını artırarak yaygınlaştırdıklarını bildiren Gündüzöz, bu noktalarda jandarma ve güvenlik korucularının beklediğini bildirdi.

Gündüzöz, "Üst bölgeleri yaptık. Bunların en önemlisi Şenyayla'daki üst bölgemiz. Karakollar ve güvenlik noktası konusunda önemli yatırımlar yapıldı. Terör en büyük tokadı son zamanda yedi. Güven ortamı olunca da hayvancılık geliyor. Vatandaşlarımız Şenyayla'ya pikniğe gidiyor. Bölgede hayvan ve çadırların sayısı arttı. Buranın potansiyeli hayvancılıktır. Hayvancılık noktasında son derece iyi bir noktaya doğru hızlıca gidiyoruz." diye konuştu.

"Teröristler şimdi inlerinden başlarını çıkaramıyor" ifadesini kullanan Gündüzöz, "Telsiz konuşmaları ve istihbarat bilgileri olsun, teröristlerin her gün, 'Bize ne oldu, ne olacak? Dışarıya çıkarmıyoruz. Her tarafımızda asker, jandarma ve polis var.' dediğini biliyoruz. Kalan 3-4 kişiyi de kısa sürede bertaraf edeceğiz. Burada tam manasıyla güvenlik ve huzur ortamı tesis edeceğiz. Güvenlik kaygısıyla boşalan köylere, köylülerimiz geri döndü. Yeni ve modern evler yapıyorlar. Bir çırpıda 10 evin başladığını biliyorum. Devletimizin yaptığı yollar, kanalizasyon ve içme suyu ile oluşturulan güvenlik ve huzur ortamı vatandaşımızı peş peşe harekete geçirdi ve köylerine dönüş yapmaya başladı." dedi.

Anadolu Ajansı
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