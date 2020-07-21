Bakan Selçuk: Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver
Milli Eğitimi Bakanı Selçuk: "Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver"
|21 Temmuz 2020 21:13
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihleri hakkında, "Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından meslek liseleri hakkında paylaşım yaptı. Selçuk paylaşımında, "Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz ülkenin geleceğinde bugünden söz sahibi olur. Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver, ülke ihtiyaçlarına uygun yeni nesil mesleki ve teknik eğitim müfredatı ile eğitim al" ifadelerini kullandı.
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