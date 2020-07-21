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Kovid-19'u yenen paramedik: Can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir

Kars'ta yeni tip koronavirüsü yendikten sonra çok sevdiği mesleğine dönen paramedik Kaplan, "Sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi hiç çıkarmayalım çünkü, can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir." dedi.
 21 Temmuz 2020 21:22
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Kovid-19'u yenen paramedik: Can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir

Kağızman 2 No'lu Kötek Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda paramedik olarak görev yapan 26 yaşındaki Hediyetullah Kaplan, yaklaşık 20 gün önce halsizlik nedeniyle hastaneye başvurdu.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan paramedik Kaplan'a 19 Haziran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Yaklaşık bir hafta hastanede yatan ve ikinci testi negatif çıkan Kaplan daha sonra evde karantinaya alındı.

Evde bir odada 8 aylık hamile eşinin gözetiminde süreci atlatan Kaplan, yeniden göreve dönünce İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde alkışlarla karşılandı.

Hediyetullah Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halsizlik üzerine hastaneye başvurduğunu ve testinin pozitif çıktığını söyledi.

Testleri pozitif çıktıktan sonra 5 gün hastanede yattığını ifade eden Kaplan, "5 gün sonra eve gittim, burada karantina sürecim devam etti. Tabii bu süreç biraz can sıkıntısı oldu. Bu süreçte bir şey yapamıyorsun, sosyal ortama giremiyorsun, işimi özledim." dedi.

Kaplan, çok zor bir dönem geçirdiğini anlatarak, "Biz 112 görevlileri olarak riskli bir birimde çalışıyoruz, o yüzden her an bulaşma riski yüksek. Pandemi süresince tüm 112 arkadaşlarım dışarı çıktığımızda eldiven, maskemize dikkat ediyorduk, çünkü bize bulaştıysa başkalarına buluşturma riskimiz vardı. Sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi hiç çıkarmayalım çünkü, can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir." diye konuştu.

"Anne, babanıza, yaşlılara hastalık bulaştırabilirsiniz"

Solunum cihazına bağlanmanın büyük sıkıntılar yaşattığını dile getiren Kaplan, "Kovid bulaştı mı hastanede solunum cihazlarına maruz kalabilirsin, bu hastalık çok ciddi bir şey. 'Gencim, bana bir şey olmaz' dersin ama anne, babanız var, yaşlılara bulaştırma riski var. Bugün işe başladım ambulansı, istasyonu gördüm can sıkıntımı biraz atmış oldum." ifadesini kullandı.

Kağızman 2 No'lu Kötek Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sorumlusu Ayşe Ustamehmetoğlu ise koronavirüs sürecinde Kaplan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Hep beraber üstesinden geldik, hepimiz çok dikkatli olduk, gerek istasyon gerek ambulans temizliği, bunlar çok önemli şeyler. Hepimiz özverili şekilde çalışıyoruz. Bu süreçte sadece 1 arkadaşımız bu hastalığı atlattı, diğer hiç kimse koronavirüs kapmadı, bundan çok memnumum." diye konuştu.

Ustamehmetoğlu, o süreçte tedirginlik olmasına rağmen işlerini yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak "Şimdi arkadaşımız Kaplan'ın karantina süreci bitti, geri geldi, artık sonuçları negatif, tekrar ekipçe aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Genellikle gençler 'bize bir şey olmaz' düşüncesiyle çok dışarı da dolaşıyor, diğer insanlarla da irtibattalar ama evlerimizde annelerimiz, babalarımız var, onlar yaşlı. Gençlerin onlara hastalığı bulaştırma riski çok fazla. Kovid-19 en ufak bir temastan bile bulaşabilir, gençlerin de çok dikkatli olmasını istiyoruz." çağrısında bulundu.
Anadolu Ajansı
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