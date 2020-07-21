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Eski Bakan Müezzinoğlu: Rüşvet iddiaları araştırılsın

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sağlık Bakanlığı'na kendi döneminde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet iddiasıyla ilgili ihbarda bulundu.
 21 Temmuz 2020 21:34
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Eski Bakan Müezzinoğlu: Rüşvet iddiaları araştırılsın

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, düzenlediği bir raporda "Alexion Pharmaceuticals" isimli ABD menşeili bir ilaç şirketinin kendisine ait 'Soliris' markalı ilacın yaygın satışının yapılabilmesi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin yetkili makamlarına rüşvet dağıttığı iddiasında bulundu.

MÜEZZİNOĞLU DİLEKÇE VERDİ

2013-2016 yılları arasında Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, kendi döneminde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet olayıyla ilgili soruşturma yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sundu. Müezzinoğlu avukatı Dr. Ramazan Arıtürk tarafından Ankara Başsavcılığı'nın yanısıra idari soruşturma için de Sağlık Bakanlığı'na disiplin soruşturması ihbarı yapıldı. İhbar dilekçelerinde, araştırılması ve soruşturulması istendi.

RAPOR TÜRKÇEYE ÇEVRİLDİ, SAVCILIĞA SUNULDU

İhbar dilekçesinde yaklaşık bir hafta önce yazılı ve görsel medya organlarında yer alan haberlerde söz konusu iddianın aktarıldığı bildirildi.

Müezzinoğlu'nun avukatları ABD'de bir avukatlık ofisiyle ortak çalışma yaparak, söz konusu rapor ile ilgili araştırma yaptı. Alexion Pharmaceuticals adlı şirkete ABD'de Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu uyarınca 21 milyon dolar para cezası verildiği belirtilen ihbar dilekçesinde, "Söz konusu bu rüşvet iddiasının Türkiye ile ilgili kısmının, Sağlık Bakanları Recep Akdağ ile müvekkil Mehmet Müezzinoğlu dönemlerini kapsayan 2010 ve 2015 yılları arasına tekabül ettiği de bahse konu haberlerde yer aldı. İş bu haberlerin kaynağı olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun düzenlemiş olduğu raporu edinerek hem İngilizce hem de Türkiye ile ilgili kısımlarının tarafımızca Türkçe'ye çevrilmiş bir örneğini dilekçemizin ekinde sunuyoruz. Yine konu ile ilgili medya haberlerini de sunuyoruz" denildi.

İDDİA ARAŞTIRILSIN, SUÇ VARSA DAVA AÇILSIN

Eski Bakan Müezzinoğlu'nun hem milletvekilliği hem de bakanlık görevlerini hukuka uygun bir şekilde yürüttüğü ve bu dönemlerde birçok başarılı işe imza attığı ifade edilen dilekçede, "Müvekkilin söz konusu çirkin iddiayla hedef gösterilmesi; hem kendisini hem de ailesini derinden yaralamıştır. Herhangi bir kanıt veya araştırma olmadan atılan bu iftiranın kabul edilebilir hiçbir tarafı bulunmamaktadır. Bu nedenlerle söz konusu iddianın Savcılığınızca araştırılmasını ve şayet bir suç fiiline rastlanılması halinde şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını, iddianın muhatabı olarak bizzat talep etmekteyiz" ifadelerini yer verildi.
DHA
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