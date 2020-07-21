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Artan bilgisayar ve telefon kullanımı gözleri tehdit ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Şimşek, son yıllarda artan bilgisayar ve cep telefonu kullanımının göz sağlığına zarar verdiğini bildirdi.
 21 Temmuz 2020 22:04
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Artan bilgisayar ve telefon kullanımı gözleri tehdit ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, dijital ekran kullananların yüzde 50 ila 90'ında göz şikayeti saptandığını belirterek, rahatsızlıkların gözde yorgunluk, göz çevresi ve baş ağrısı, boyun ve omuz ağrıları şeklinde ortaya çıktığını vurguladı.

Gözlerin, bilgisayar kullanırken sürekli yakına odaklandığına değinen Şimşek, şöyle devam etti:

"Bilgisayar kullanırken gözlerimiz aynı zamanda yukarı aşağı sağa sola hareket eder. Bu hareketler ve yakına odaklanma, göz kaslarını yorarak göz ve göz çevresinde ağrı, yorgunluk hissi gibi şikayetlere neden olur. Sabahları genellikle bu şikayetler yoktur, ilerleyen saatlerde başlar. Ancak dinlenmekle geçer. Dinlenilmediğinde, gözlerde kaşınma, kızarıklık, kuruluk ve yanma hissi gelişir. Göz kırpma sayısı azaldığı için kuru göz ile ilgili yanma batma ve refleks olarak gözyaşı salgısının artması nedeniyle sulanma şikayetleri olur. Bu şikayetler, kontakt lens kullananlarda, ileri yaşta, özellikle menopoz sonrası kadınlarda, antihistaminik, hipertansiyon veya psikolojik bozukluklar için ilaç kullananlarda daha fazla görülür."

Göz kuruluğuna karşı "yapay gözyaşı damlası" önerisi

Prof. Dr. Şimşek, ilerleyen yaşlarda şikayetlerin arttığını, renk algılamada bozulma, bulanık görme, çift görme, gölgeli görme ve odaklanmada zorluklar gibi bozukluklar gelişebildiğini belirtti.

Cihazların uzun süre kullanımının özellikle çocuklarda daha fazla olmak üzere miyopik refraksiyon kusuru oluşturabileceği uyarısında bulunan Şimşek, şunları kaydetti:

"Uzun süre bilgisayarda çalışmak zorunda olanlar, alarm kurarak saatte bir oda içinde kısa bir tur atıp esneme hareketleri ile hem duruşlarını düzeltebilir hem de ekrandan uzaklaşabilirler. Ayrıca görülebilirliği artırmak için ekran parlaklığı ve oda aydınlatması arasında denge sağlanmalıdır. Ekran göz mesafesi en az 60 santimetre olmalıdır. Ekrana yaklaştıkça göz şikayetleri artar. Mümkün olan en uzak mesafede ekrana bakılması önerilir. 140 ekran bir televizyonu 2,5-3 metre uzaktan seyretmek gerekir. Günde bir saatten fazla dijital ekrana bakanlara özel tasarlanmış gözlükler bilgisayarın olumsuz etkilerini hafifletebilir. Öte yandan uzun süre bilgisayar veya diğer dijital ekranlara bakmak göz kırpma sayısını azaltır. Göz kırpma azalınca, göz yüzeyindeki koruyucu göz yaşı film tabakası buharlaşarak gözde kuruluk hissine yol açar. Bu yüzden şikayeti olanlara yapay gözyaşı damlası öneriyorum."
Anadolu Ajansı
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