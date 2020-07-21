1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Kovid-19 tedbirleriyle mezun oldu

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi 2019-2020 akademik yılı mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle düzenlendi.
 21 Temmuz 2020 22:22
Yazdır

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi 2019-2020 akademik yılı mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle düzenlendi.

Üniversitenin Tandoğan Yerleşkesi'nde yapılan mezuniyet törenine öğrenciler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak katıldı.

Ailelerin, Kovid-19 nedeniyle katılamadığı tören, üniversitenin YouTube kanalı ve Instagram hesabı üzerinden canlı yayımlandı.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Süzen, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin tıp fakültesinde zorlu bir eğitimi tamamladıklarını belirtti.

Hekimlik eğitiminin hayat boyu sürdüğüne dikkati çeken Süzen, "Son yaşadığımız ve dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 sürecinde hekimlik mesleğinin ne kadar kutsal bir yerde olduğunu, bu salgın gözler önüne serdi. Tüm dünya hekimlerin ve sağlık çalışanlarının fedakarlıkları karşısında saygıyla eğilmiştir. Bu harika bir gelişmedir, çünkü mesleğimiz bazen hak ettiği yerde olmayabiliyor." diye konuştu.

Süzen, öğrencilerden hayatlarının her aşamasında Ankara Üniversitesinin bir ferdi olduklarını unutmamalarını ve bunu gururla taşımalarını isteyerek, aileleri de verdikleri fedakarlık ve destekten dolayı tebrik etti.

Öğretim üyelerine de teşekkürlerini ileten Süzen, öğrencileri tebrik ederek, "Mesleğinizi başarıyla sürdüreceğiniz çok güzel bir yaşam diliyorum. Yolunuz açık olsun." dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik de öğrencilerin, Ankara Üniversitesinin 75. yılı mezunları olduğuna işaret etti.

Mezunlardan kendilerini canlı olarak izleyen anne babalarına yanlarındaymış gibi sarılıp, el sallamalarını isteyen Çelik, öğrencilere giyecekleri beyaz önlüğün önemini anlattı.

Çelik, koronavirüs sürecinde ülke olarak sağlıkta ne kadar iyi bir noktada olunduğunu ve hekimlerin ne kadar başarılı olduğunun öğrenildiğini belirterek, "Bu sağlık çalışanlarının askeri olduğu bir savaş. Görmediğimiz bir mikroba karşı tüm dünyada verilen bir savaş, bu savaşın askerleri sağlıkçılar, sizler de yerinizi alacaksınız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Ardından dönem birincisi Elif İpek Aksoy, mezuniyet meşalesini yaktı, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra "Hekimlik andı"nı okuyan öğrencilere, diplomaları sosyal mesafe kurallarına uyularak verildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
21 Temmuz 2020 14:22		 Sınavda tuvalete vize çıkmadı
21 Temmuz 2020 07:43
Prof. Dr. Apak: Uzak gelecek virüs etkisiyle 'şu an' oldu
20 Temmuz 2020 22:38		 Anadolu imam hatip liseleri yeni zirveleri zorluyor
20 Temmuz 2020 22:19
Özel lise taban puanları belli oldu
17 Temmuz 2020 10:05		 'Tercihinizi son dakikaya bırakmayın'
16 Temmuz 2020 22:18
Üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler
16 Temmuz 2020 22:15		 Lise adaylarının tercih telaşı başladı
14 Temmuz 2020 23:34
Yayladaki çocukların eğitim sorunu
13 Temmuz 2020 23:08		 Koronavirüs salgını üniversitede ders oldu
13 Temmuz 2020 10:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:22 - 'Covid-19 akciğerin yanı sıra, böbrekte de tutunuyor'23:16 - LGS birincisi: Günde en az 40 dakika kitap okudum23:09 - Havaya ateş eden maganda emekli polis çıktı23:02 - İYİ Parti'nin 'fındık' önergesi reddedildi22:57 - Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi bile şaşkına çevirdi22:35 - Artvin'in Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
22:25 - Aksiyon dergisinin eski yöneticisinin oğlu silah kaçakçılığından yargılanıyor22:22 - AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Kovid-19 tedbirleriyle mezun oldu22:21 - Koronavirüs salgını kurbanlık satışlarını etkiledi22:17 - Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takılar22:11 - Meteoroloji: Sıcaklıklarda azalma bekliyoruz22:09 - Türkiye'nin ilk yerli gülü üretildi, ilk alıcısı Hollanda oldu
22:04 - Artan bilgisayar ve telefon kullanımı gözleri tehdit ediyor21:42 - Bu ilde aktif pozitif vaka sayısı 100'ün üzerinde21:38 - Dolmuş şoförleri İBB önünde eylem yaptı21:34 - Eski Bakan Müezzinoğlu: Rüşvet iddiaları araştırılsın21:27 - Yeni Zigana tünelinin yüzde 68'i tamamlandı
21:22 - Kovid-19'u yenen paramedik: Can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, okullar için 'seyreltilmiş model'i çalışıyor
Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri
Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı
Vaka sayıları açıklandı: 21 ilde yoğun bakım hastası yok
Haluk Levent, Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi: Lütfen bağışlayın
YÖK 2020 yılı üniversite kontenjanlarını belirledi
2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süleyman soylu-mehmet metiner tartışması 2
trabzonspor 4
damien comolli 1
gülmek 1
su altı kılıfı 1
denizlispor 3
Dişini sıkmak 1
ankaragücü 5
böcek korkusu 1
sokak lambası 3
SON İLANLAR
Kapadokya Alan Başkanlığı 12 personel alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 19 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 8 uzman personel alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam