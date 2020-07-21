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Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi bile şaşkına çevirdi

Gaziantep'te trafik kontrolüne takılan tırda yapılan incelemede plakanın gizlenmesi için yapılan düzenek trafik polisini bile şaşırttı.
 21 Temmuz 2020 22:57
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Gaziantep'te trafik kontrolüne takılan tırda yapılan incelemede plakanın gizlenmesi için yapılan düzenek trafik polisini bile şaşırttı.

Trafik timleri tarafından 3. Organize Sanayide yapılan K1 uygulamasında durdurulan bir tırda inceleme yapıldı. Tırın ön plaka kısmında yapılan incelemede, aracın herhangi bir suça karışması nedeniyle, ayrıca trafik uygulaması ve kırmızı ışık ile radardan kaçmak için kurulan düzenek, polisin dikkati sayesinde tespit edildi. Araç ve sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kurulan düzenekte el yardımı ile plakanın bulunduğu levha gizlenirken, plakanın boyutunda, rakam veya harflerin bulunmadığı bir levha ile araca radar, kırmızı ışık gibi cezaların yazılması engelleniyor.

698 sürücüye kural ihlali cezası

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik timleri, normalleşme ve trafik denetimlerini sürdürüyor. İl merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 977 araç incelendi. Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren toplamda 698 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 75 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü belgesine el konuldu.

2 bin 656 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

20 Temmuz günü İl genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bin 656 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanırken, denetlenen 221 iş yerinden 5'ine de işlem yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
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