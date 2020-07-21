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Havaya ateş eden maganda emekli polis çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği kişi ağır yaralandı.
 21 Temmuz 2020 23:09
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Havaya ateş eden maganda emekli polis çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalıköy Mahallesi'ne bağlı Kutluca mevkisinde bir düğünde emekli polis olduğu öğrenilen Cengiz A. havaya rastgele ateş etti.

Bu sırada kurşun düğünde yemek yiyen İsmail Aşık'ın başına isabet etti. 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Aşık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Cengiz A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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