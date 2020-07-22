1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

22 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

22 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
 22 Temmuz 2020 00:04
Yazdır
22 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00)

2- CHP'nin genel başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma törenine katılacak.

- Bakan Varank, İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma törenine de iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00/18.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Ekvator Ginesi'nde temaslarına devam edecek, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin açılışına katılacak.

(Malabo)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşılaşacak.

(Bursa/İstanbul/21.00)

2- TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor maçları yapılacak.

(Antalya/20.00/22.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
22 Temmuz 2020 00:34		 Meclis'te AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında tartışma
21 Temmuz 2020 23:33
İYİ Parti'nin 'fındık' önergesi reddedildi
21 Temmuz 2020 23:02		 Eski Bakan Müezzinoğlu: Rüşvet iddiaları araştırılsın
21 Temmuz 2020 21:34
Bakan Selçuk: Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver
21 Temmuz 2020 21:13		 Vaka sayıları açıklandı: 21 ilde yoğun bakım hastası yok
21 Temmuz 2020 20:45
Muş Valisi: Teröristler şimdi inlerinden başlarını çıkaramıyor
21 Temmuz 2020 20:38		 Hayati Yazıcı'dan '15 Temmuz' açıklaması
21 Temmuz 2020 20:21
Türkiye'nin yerli otomobili İngiliz basınında
21 Temmuz 2020 20:10		 MHP'li Yalçın'dan 'kimlik siyaseti' açıklaması
21 Temmuz 2020 19:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:34 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü00:05 - Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi olanlar, yeni süreleri için ikramiye alır mı?00:04 - Savcı, 541 soruşturma evrakına uzun süre bakmadı, mahkeme 'görevi kötüye kullanma' dedi00:04 - 22 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Bu kampüste hayat var23:46 - İzmir'de trafik kazası: 1'i polis 2 yaralı
23:33 - Meclis'te AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında tartışma23:22 - 'Covid-19 akciğerin yanı sıra, böbrekte de tutunuyor'23:16 - LGS birincisi: Günde en az 40 dakika kitap okudum23:09 - Havaya ateş eden maganda emekli polis çıktı23:02 - İYİ Parti'nin 'fındık' önergesi reddedildi22:57 - Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi bile şaşkına çevirdi
22:35 - Artvin'in Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek22:25 - Aksiyon dergisinin eski yöneticisinin oğlu silah kaçakçılığından yargılanıyor22:22 - AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Kovid-19 tedbirleriyle mezun oldu22:21 - Koronavirüs salgını kurbanlık satışlarını etkiledi22:17 - Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takılar
22:11 - Meteoroloji: Sıcaklıklarda azalma bekliyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Savcı, 541 soruşturma evrakına uzun süre bakmadı, mahkeme 'görevi kötüye kullanma' dedi
Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi olanlar, yeni süreleri için ikramiye alır mı?
22 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Bu kampüste hayat var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erzurumspor 2
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik 4
mhp'li cemal enginyurt'un partisinden ihracı 1
19.07.2020 ç.rizespor vs malatyaspor maçı 2
dilenci 1
Dişini sıkmak 1
yarım gram altın 3
gülmek 1
dyshawn pierre 1
eyüp sabri tuncer 1
SON İLANLAR
Kapadokya Alan Başkanlığı 12 personel alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 19 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 8 uzman personel alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam