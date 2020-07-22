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HDP'li vekil hala eşini tehdit ediyor

Eşi Ebru Işık'ı dövdüğü için hakkında konuttan uzaklaştırma kararı verilen HDP'li vekil Mensur Işık'ın şimdi de tehditlere başladığı ortaya çıktı. Ankara 1. Aile Mahkemesi, tehditlerden şikayetçi olan Ebru Işık'ı polis korumasına aldı.
 22 Temmuz 2020 06:10
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HDP'li vekil hala eşini tehdit ediyor

HDP'li Mensur Işık'tan şiddet gördüğü için şikayetçi olan Ebru Işık'ın talebi üzerine çağrı üzerine koruma kararı verildi. Kendisine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirten Ebru Işık, eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkındaki soruşturmayı yürüten Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna başvurarak, koruma tahsisi istedi. Savcılık, Işık'ın başvurusunu Ankara 1. Aile Mahkemesine gönderdi. Mahkeme tarafından "çağrı üzerine koruma" kararı verildi. Karar uyarınca Ebru Işık, bir yerden bir yere polis eşliğinde gidebilecek. Mensur Işık hakkında geçen hafta "Eşe karşı kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılarak 6 ay konuttan uzaklaştırma kararı verilmişti.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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