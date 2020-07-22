Salgın kurbandan vazgeçirmedi

Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarları da hareketlenmeye başladı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle pazarlarda sıkı önlemler alındı. Alınan tebdirleri yakından görmek ve bu yılki kurban fiyatlarını yerinde incelemek için İstanbul'un en büyük kurbanlık satış noktalarından biri olan Sultangazi kurbanlık pazarının yolunu tuttuk. Saat 14:00'da pazara girdiğimizde girişlerde ve her çadırın önünde dezenfektan olduğunu ve maskesiz kimseyi içeri almadıklarını görüyoruz. Salgına rağmen vatandaşın bu yılda kurbanlık hayvanını almak için yine pazarları tercih ettiğini gözlemliyoruz. Veterinerler tarafından sık sık hayvanların sağlık kontrolleri yapılıyor. Pazartesi günü ziyaret ettiğimizde Sultangazikurban pazarında 6 bin büyükbaş, 600 küçükbaş hayvanın olduğunu ve kapasitenin yüzde 90'nın dolduğunu öğrendik. Bu sene salgından dolayı pazarlık yaparken tokalaşmak yerine sopanın kullanılması tavsiye ediliyor. Ancak, maalesef bu kurala uymayıp salgına rağmen el sıkışanları da gördük.

ÜRETİCİ TALEPTEN MEMNUN

Sıkı pazarlıkların yapıldığı çadırlarda kurbanlık fiyatları büyükbaşta 8 bin liradan başlarken, 25 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaşta ise fiyatlar bin ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Kurbanlık arayanların bir bölümü fiyat araştırması yapmak için gelmiş. Fiyatların daha da düşeceğinin öngörüldüğü bayramın son gününü bekleyenler var. Üreticilerin büyük çoğunluğu koronaya rağmen talepten memnun, ancak artan maliyetlerden de şikayetçi. Üreticiler, bu yıl kurban fiyatlarında geçen seneye göre en fazla 2-3 bin lira artış olduğunu ancak artan masraflardan dolayı kendilerine olumlu bir yansıma olmadığını belirtiyor. Müşteriler ise, çiftçiye hak verdiğini ancak fiyatların bütçelerini aştığını söylüyor.

SATIŞLARDA SORUN YOK

Ardahan'dan gelen Nurettin Karayılan, ise şunları söylüyor: Biz de fiyatlar 16 bin liradan başlıyor 25 bin liraya kadar çıkıyor. Satışlarda bir sorun yok. Çünkü genelde çevremizde bizi tanıyanlar gelip alıyor. 18 hayvan getirdik. 12 tanesini sattık. Buranın masrafı bize 26 bin liraya geldi. Karı varmış gibi görünüyor ama çok eziyeti var. İnsanlar bize bu fiyat çok diyorlar ama bizim zahmetimizi görmüyorlar."

HAYVAN SAYISI BU SENE AZ

Veterinerlik okuyan Harun Taburcu, ailesine yardımcı olmak için Kastamonu'dan 31 büyükbaş hayvan getirdiklerini söylüyor. Şu ana kadar 16'sını sattığını söyleyen Taburcu, "12-23 bin lira arası hayvanımız var. Fiyatlarımızda artış yok. Masraf, maliyet arttı ama fiyatlarımız artmadı" diye şikayet ediyor. Genç bir satıcı da, sohbetimize dahil olarak başlıyor anlatmaya: "Biz 50 hayvandan 3 tanesi satabildik. Kurbanlık sayısı yetersiz bu yıl. Salgından dolayı ithal et gelemeyince büyük tosunlar kesildi. Bu sene üçte bir oranında hayvan çıktı memleketlerimizden. Hayvan sayısı yetersiz. Genelde ufak hayvanlar var. Hayvan sayısı talepten daha az."

SORUN: KESİM YERİNİN OLMAMASI

Hüseyin Baybars, kesim yeri olmamasının en büyük sorun olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Burada hijyen şartları sağlanarak iyi bir kesim yeri olması lazım. Mağdur olduk. Bazı alıcılar da kesim yeri olmadığı için vazgeçiyor, alamıyor. Müşteri bizden kesim yeri sözü istiyor biz de bu sözü veremediğimiz için alıcı malı almadan gidiyor. Gerçek büyük bir sorun." Konuyu Sultangazi Belediye'sine sorduğumuzda ise şu yanıtı alıyoruz: Salgından dolayı pazarda bu yıl kesim yeri hazırlamadık. Ancak, yakın yerdeki otoyıkamaları kesim için hijyen kurallarına uygun hale getirdik.

VATANDAŞ FİYAT ARAŞTIRIYOR

Pazara kurbanlık almak için gelen müşteri ise, "Şu an biz de dolaşıyoruz. Bakıyoruz. Bu fiyatlar bizim boyumuzu aşıyor. 5 kişiyiz. 17 bin lira fiyat veriyorlar. Ortaklarımızı bekliyoruz. Onlarda bakacaklar" dedi. Başka bir alıcı ise: " 12-13 bin liralık bir hayvan bakıyoruz. 5 kişiyiz. Fiyatları yüksek bulduk. Ama çiftçiye de hak veriyoruz" diyor. Serdar Demirdaş da, Iğdır'dan 125 tane küçükbaş hayvan getirdiğini belirterek, "Fiyatlarımız bin liradan başlıyor, 2 bin 500'e kadar gidiyor. Geçen seneye oranla fiyatta biraz artış var ama maliyetlerimiz de arttı" diye konuştu. Kastamonu'dan gelen başka bir satıcı Yüksel Kara, " Şu an 25 büyükbaş hayvanımız var. Ortalama 10 bin lira ile 25 bin lira. Gelen giden iyi yoğunluk var. Fiyatlar da geçen seneye göre bir değişiklik yok" diyor.

VETERİNERLER SIKI KONTROL YAPIYOR

Hayvanların kontrollerini yapan Veteriner Hekim Muhammed Koç'a ilk olarak koronavirüs ile birlikte nelerin değiştiğini ve alınan tedbirleri soruyoruz. Salgın kapsamında ekstra önlemler aldıklarını belirten Koç, "Uyarı afişlerimiz var. Girişte maske kontrolü yapılıyor. Belirli noktalarda ve her çadırın önünde dezenfektan var. Bu sene tokalaşma yerine sopa ile anlaşma sağlanması için uyarılar yapıyoruz" dedi. Kontrol noktasında öncelikle evrak kayıtlarının incelendiğini anlatan Koç, sonrasında ise çadırda hayvanların tek tek kontrol edildiğini söyledi. Koç, "Hayvanda en ufak bir salya akıntısı, tüylerinde karışıklık, ishal gibi durumlar gördüğünde bize danışabilirler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca bakanlığın sistemi var oradan küpe numaralarını kontrol edebilirler" tavsiyesinde bulundu.