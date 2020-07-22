Google değiştirdi İBB değiştirmedi!

Camiye dönüştürülerek hak ettiği kimliğe kavuşan Ayasofya'da, 24 Temmuz'da ilk namaz kılınacak. Alınan kararın ardından Ayasofya Camii'nin hemen girişinde bulunan müze tabelası söküldü. Google'dan da Ayasofya ile ilgili adım geldi. Google, 'Ayasofya Müzesi' olarak yazılan yazıyı 'Ayasofya Camii' olarak revize etti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise kararın üzerinden günler geçmesine rağmen halen durak isimlerinde değişikliğe gitmedi. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yer alan Hagia Sophia Museum (Ayasofya Müzesi) durağının tabelası yerinde duruyor. İBB'nin AK Partili meclis üyeleri herhangi bir prosedüre gerek kalmadan değişikliğin direkt yapılacağını ifade etti. Karara tepki gösteren vatandaşlar bir an önce yanlışın düzeltilmesini istiyor.

Mahmut Özay