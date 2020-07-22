Temsilcilik açmayana beş aşamalı plan

Günlerdir merakla beklenen sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik açmalarını mecburi hale getirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Kurallara uyulmaması durumunda çok aşamalı yaptırım modeli uygulanacak. Kanun hayata geçtiğinde sosyal medya firmalarının Türkiye'de bir muhatabı oluşmuş olacak. Sosyal ağ sağlayıcılar, kişiler tarafından yapılacak başvuruları cevaplandıracak ve yetkili makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya talepleri alarak gereğini yapacak yetkili bir temsilci belirlemek mecburiyetinde olacak.

CEZALAR DAHA CAYDIRICI

Düzenlemeyle sosyal medya firmalarına yönelik özel bir tanımlama yapıldı. Böylece kanunda bu şirketlere ayrıca yer verilmiş oldu. Bir diğer maddeyle, verilen idari para cezalarının, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba bildirilecek. Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında 10 bin liradan 100 bin liraya kadar olan idari para cezası değiştirildi. Daha caydırıcı hale getirilen para cezası artık 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar olacak.

HIZLI AKSİYON ALINACAK

Müstehcenlik, intihara yönlendirme gibi içeriklere yönelik daha önce uygulanan erişimin engellenmesi kararının yanı sıra içeriğin çıkarılması da eklendi. Bu tip içerikte paylaşımlar bundan sonra iki yolla engellenebilecek. Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından yasaklı içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ilgililere bildirildikten sonra en geç dört saat içerisinde reaksiyon alınması beklenecek. Kişilik haklarının zedelendiği içeriklerin arama motorlarında da çıkması sebebiyle mağduriyetin devam ettiği belirtilen kanun gerekçesinde bu şirketlere de bildirimde bulunulabileceği belirtildi. Düzenleme, günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağları ilgilendirecek.

NE KADAR İNAT, O KADAR CEZA

Yapılan bildirimleri uygulamayan sosyal ağlara ciddi cezalar öngörülüyor. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından tarafından bildirimde bulunulacak. Otuz gün içinde bu yükümlülük yerine getirilmezse sosyal ağ sağlayıcıya 10 milyon lira para cezası verilecek. Bu cezanın ardından 30 gün içinde bu yükümlülük yine yerine getirilmezse bu sefer otuz milyon lirası ceza daha kesilecek. İki para cezasının da 30 gün içinde ödenmemesi halinde Türkiye'den firmaların o sosyal medya kuruluşuna yeni reklam vermesi ve sözleşme yapması yasaklanacak. Bildirimleri uygulamamakta ısrar ederek üç ay içinde adım atılmazsa sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50'si mahkeme kararıyla daraltılabilecek. Hakim kararı sonrası da yükümlülükler yerine getirilmezse tekrar yargı yoluna gidilerek sosyal medya sitelerinin bant genişliği yüzde 90 oranına kadar sınırlanabilecek. İçeriğin kaldırılmasına ilişkin başvurulara 48 saat içerisinde cevap verilmediği takdirde 5 milyon TL, BTK'ya raporlama ve istatistiki bilgi verilmediğinde 10 milyon TL ceza verilebilecek. Cezalar, sene içerisindeki tekrar durumunda artırılabilecek.

ALTI AYDA BİR RAPORLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin detaylarını, Meclis'te gazetecilerle paylaştı. Buna göre sosyal ağlar kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına dair bilgiler ile çeşitli başvurularla alakalı istatistiki bilgilerin yer aldığı Türkçe hazırlanmış altı aylık raporları BTK'ya bildirecek. Raporların 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla alınması planlanıyor. Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.