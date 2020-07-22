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Altın güne rekorla başladı

Tarihi zirvesini yenilemeyi sürdüren gram altın 22 Temmuz 2020 sabahına 408 lira seviyelerinde başladı.
 22 Temmuz 2020 07:29
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Altın güne rekorla başladı

Piyasalardaki bol likidite ve güven liman arayışının desteklediği altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor.

Hafta başından bu yana tarihi zirvesini yenileyen altının gram fiyatı, yeni günde 409 lira seviyelerine kadar çıktı. Gram altın şu dakikalarda 408 lira seviyelerinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 671 lira, Cumhuriyet altını 2.671 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.858,01 dolarla tarihi zirvesini yeniledi.

Bankacılara göre haftanın kalanında piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin cuma günü yıllık derecelendirme takvimine yönelik olası not güncellemesi izlenecek.

Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.
NTV
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