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Kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki Damla'dan mesaj

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, geçen pazartesi günü evinden ayrılan ve bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılan 17 yaşındaki Damla Horuz, sosyal medya hesabından video paylaşarak, "Kaçırılmadım. Ailemin beni aradığının farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum" dedi.
 22 Temmuz 2020 07:15
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Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Damla Horuz'dan bir daha haber alınamadı.

Evinden ayrılan 17 yaşındaki Damla Horuz'dan haber alamayan ailesi durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Genç kızın kaybolduğu haberi kısa sürede tüm sosyal medyaya yayıldı.

Güvenlik güçleri genç kızın bulunması için geniş çaplı inceleme başlatırken 17 yaşındaki Damla sosyal medya hesabından iki video paylaşarak kendisinin iyi olduğunu ve ailesi ile yaşamak istemediğini söyledi.

"ARKADAŞIMIN EVİNDEYİM, GÜVENDEYİM"

Damla Horuz ilk videosunda ailesinden şiddet gördüğünü iddia ederek, "Ben gayet güvendeyim. Asla ailemle yaşamak istemiyorum çünkü bana çok şey yaşattılar. Bana psikolojik baskı yaptılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim, yurda gitmek istiyorum dedim. Beni göndermediler geldiler aldılar. Ben de korku ile gittim. Dayımlar beni dövdüler, ben de kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Arkadaşımın evindeyim, güvendeyim, lütfen sahte şeylere inanmayın" dedi.

"AİLEME GİTMEK İSTEMİYORUM"

Peşinden yayınladığı ikinci videoda ise polise gideceğini belirten genç kız şu ifadeleri kullandı: "Buradan sesimi duyurduğum için çok mutluyum. Ailemden korktuğum için jandarmada ailemle yüz yüze geldiğimde jandarmaya bir şey diyemedim, kabul etmek zorunda kaldım söylediklerini. Ben küçük olduğumdan dolayı beni hiç adam yerine koymadılar. İki kere gitmeme rağmen birincisinde tamam affettik, ikincisinde bari yurda yerleştirelim demediler. Ben şu an çok rahatım, güvendeyim, kaçırılma gibi bir durum da yok. Ben kendi isteğimle evden çıktım. Ailemin beni aradığının farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum. Gerekirse bir yurda falan yerleşirim, ama ben onlara gitmek istemiyorum. Biraz kafamı toplamak istiyorum. Kafamı topladığım zaman zaten ben polise gideceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kaçırıldı falan diye endişe etmişsiniz ama ben kaçırılmadım. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi geçeler diliyorum."

17 yaşındaki Damla son olarak, "Ben bütün herkesin kayboldu haberlerini kaldırmalarını istiyorum. Psikolojik olarak çok kötüyüm, lütfen herkes kayboldu haberlerini kaldırsın, rica ediyorum. Sizi haberdar etmeye devam edeceğim ve de aileme asla gitmek istemiyorum, hepinizi seviyorum, iyi geceler" mesajını paylaştı.

Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.
DHA
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