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Başkentte otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Başkentte belediyenin temizlik aracına arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 3 kişi de yaralandı.
 22 Temmuz 2020 07:42
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Edinilen bilgiye göre, kaza Mevlana Bulvarı ile 1071 Malazgirt Bulvarı'nın kesişimdeki alt geçitte meydana geldi.

Mevlana Bulvarı Gölbaşı istikametinde seyreden Şükrü Çatar'ın kullandığı 18 AT 480 plakalı otomobil, B.K. yönetimindeki 06 AZ 9077 plakalı belediyenin temizlik aracına arkadan çarptı.

Otomobilin şoförü Şükrü Çatar ile araçta bulunan Gülbahar Çatar ve Cemalettin adlı bir çocuk yaralanırken, Osman Doğru (70) ve henüz kimliği belirlenemeyen 40 yaşlarında bir kadın hayatını kaybetti.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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