Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Başkentte otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Başkentte belediyenin temizlik aracına arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 3 kişi de yaralandı.
|22 Temmuz 2020 07:42
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, kaza Mevlana Bulvarı ile 1071 Malazgirt Bulvarı'nın kesişimdeki alt geçitte meydana geldi.
Mevlana Bulvarı Gölbaşı istikametinde seyreden Şükrü Çatar'ın kullandığı 18 AT 480 plakalı otomobil, B.K. yönetimindeki 06 AZ 9077 plakalı belediyenin temizlik aracına arkadan çarptı.
Otomobilin şoförü Şükrü Çatar ile araçta bulunan Gülbahar Çatar ve Cemalettin adlı bir çocuk yaralanırken, Osman Doğru (70) ve henüz kimliği belirlenemeyen 40 yaşlarında bir kadın hayatını kaybetti.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
22 Temmuz 2020 07:17
|Kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki Damla'dan mesaj
22 Temmuz 2020 07:15
|İzmir'de trafik kazası: 1'i polis 2 yaralı
21 Temmuz 2020 23:46
|Havaya ateş eden maganda emekli polis çıktı
21 Temmuz 2020 23:09
|Görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı gözaltına alındı
21 Temmuz 2020 20:00
|Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi
21 Temmuz 2020 18:46
|Kız arkadaşına şiddet uygulayan zanlıya 'konutunu terk etmeme' cezası
21 Temmuz 2020 17:49
|Balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti
21 Temmuz 2020 17:38
|Valilerin değişmesini fırsat bilen şebekeden 3 kişi tutuklandı
21 Temmuz 2020 16:43
|Noterde anlaşamayan taraflar tekmeli yumruklu kavga etti
21 Temmuz 2020 16:39