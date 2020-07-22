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Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'in cansız bedeni Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda bulundu. Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı Cemal Metin Avcı 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandı. Önce genç kızı uzun üredir görmediğini söyleyen Cemal Metin Avcı kamera kayıtları izletilince suçunu itiraf etti. Yeniden birlikte olmak istediğini, reddedilince de genç kızı darp edip öldürdüğünü söyledi
 22 Temmuz 2020 07:17
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Muğla'da günlerdir kayıp olan Pınar Gültekin'den acı haber geldi.

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Genç kadının cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

Arama sonucunda bir varilin içerisinde Gültekin'in cesedinin toprağa gömüldüğü tespit edildi.

CEMAL METİN AVCI TUTUKLANDI

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısı Cemal Metin Avcı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandı.

BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. Cemal Metin Avcı da genç kızı boğarak öldürdü.

CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP TAŞIMIŞ

Ardından Pınar'ın cansız bedenini teneke varile koyduğu, benzin dökerek yaktığını, varilin ağzını derzdolgu dökerek kapattığı, bir gün depoda beklettikten sonra cansız bedeninin bulunduğu yere varili attığını ve evine döndüğü tespit edildi.

''PARA İSTEYREK TEHDİT ETTİ''

Şüphelinin alınan ifadesinde Pınar Gültekin ile sevgili olduklarını, son zamanlarda Pınar'ın bu ilişkiyi kullanarak kendisinden para istemeye ve tehdit etmeye başladığını, bu nedenle tartıştıklarını ve öldürdüğü yönünde ifade verdi.

PINAR GÜLTEKİN'İN KAYBOLMASI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu.

Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.
Anadolu Ajansı
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