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'Dijital yerliler' iş ve özgürlük istiyor

Z kuşağı, kendisini dijital dünyanın adeta bir parçası görüyor. Onlar için tatmin edici bir iş ve iyi bir çalışma ortamı, ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üstünde..
 22 Temmuz 2020 08:09
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'Dijital yerliler' iş ve özgürlük istiyor

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Z kuşağını oldukça iyimser ve kişisel tutkuları üzerine yoğunlaşan bir nesil olarak tanımlayan Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, "Onlar için ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üstünde; tatmin edici bir iş, iyi bir çalışma ortamı, aidiyet ve kendini özgürce ifade etme var" diyor.

Dünyada yaygın olarak kullanılan kuşak adlandırmaları bulunuyor. Bunlar; matematik denklemini andıran Baby Boomer, X, Y, Z gibi isimler. Belirli yaş aralıklarına göre gruplandırıldığında, 1946-1964 yılları arasında doğanlara Baby Boomer, 1965-1979 yılları arasında doğanlara X, 1980-1999 yılları arasında doğanlara Y, 2000 yılı ve sonrasında doğanlara Z kuşağı deniliyor. SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, dünyada yaklaşık 2 milyar bireye karşılık gelen Z kuşağı gençlerinin değişen dünyayı temsil etmekle kalmayıp, adeta geleceği şekillendirdiğini söylyor. Prof. Eraslan'ın Z kuşağına dair değerlendirmeleri şöyle:

'Oldukça iyimserler'

"2000 yılı ve sonrası doğanları kapsayan Z kuşağı, kendisini dijital dünyanın adeta bir parçası görüyor. Z kuşağının içinde bulundukları çağın getirdiklerine yanıt olacak şekilde ortak ve oldukça net bir biçimde ortaya koydukları birtakım özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerini net bir biçimde ortaya koymalarını sağlayan şeyler ise onların dijital yerliler olarak kabul edilmeleri, dijital ortamlarda kendilerini çok iyi bir biçimde ifade edebilmeleri ve dünyanın her yerine aynı anda seslerini duyurabilmeleridir.

İlk olarak bu kuşak, sadece toplumda değil, aynı zamanda yayınlanan reklamlarda, sosyal medya postlarında dahi çeşitliliğe, eşitliğe ve ayrımcılık yapmamaya inanmaktadır. Bu nesil oldukça iyimser ve kişisel tutkuları üzerine yoğunlaşan bireylerden oluşmaktadır. Onlar için tatmin edici bir iş ve iyi bir çalışma ortamı, aidiyet ve kendini özgürce ifade etme, ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üstünde bulunuyor.

Sağlık problemleri

Bu nesil doğdukları andan itibaren teknoloji ile iç içe. İnternet, cep telefonları, sanal ortamlar gibi kavramlar onlar için sıradan. Dolayısıyla bu bireyler anında memnuniyet istemekte ve bilgiye ihtiyaç duymaları halinde kolayca erişilebilir durumda olduğunu bilmek istiyor. O yüzden Z kuşağı gençleri dijital yerliler olarak tanımlanıyor. Ama ebeveynleri ile birlikte sosyal ağlarda yer almak istemiyorlar.
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