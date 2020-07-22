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Ece Üner'den Pınar Gültekin Sözleri: Acı Çekiyoruz ve Kimse Duymuyor!

Ece Üner, Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından katledilmesinin ardından kadın cinayetlerine olan tepkisini ana haber bülteninde yaptığı konuşma ile gösterdi.
 22 Temmuz 2020 08:05
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"Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor. Cehennemdeyiz. Artık duyun bizi"

Üner, "Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor. Cehennemdeyiz. Artık duyun bizi" dedi. Ece Üner'in konuşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiğinin ortaya çıkmasının ardından Ana Haber Bülteni'nde yaptığı konuşma ile yaşananlara tepki gösterdi.

Ece Üner, "Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor. Cehennem acı çektiğin değil acı çektiğini kimsenin duymadığı yerdir derler. Cehennemdeyiz. Artık duyun bizi." ifadelerini kullandı.

BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM, SEVİNEMİYORUM

Ece Üner'in konuşması şu şekilde:BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM, SEVİNEMİYORUM

Doğarken ağladı insan diyor ya bugün benim doğum günüm. Sevinemiyorum. Aksine acı çekiyorum.

Çünkü biz kadınlar Türkiye'nin tüm kadınları birbirimize görünmez sicimlerle bağlıyız. Hangi partiden olduğumuz, hangi takımı tuttuğumuz, hangi aileye doğduğumuz hiç fark etmez.

Birimiz zulme uğradığında diğeri de çaresizlik hissediyor çünkü insan ancak başka insan aracılığıyla insan oluyor.

"BİRİMİZ ÖLDÜĞÜNDE DİĞERİMİZ AYNI GEREKÇELERLE ÖLEBİLİR"

Onun için biz birbirimize görünmez seçimlerle bağlıyız. Birimizin acısı hepimizin ortak acısına denk düşüyor ve birimiz öldürüldüğünde diğerimizin de tam olarak aynı gerekçelerle öldürülebileceği anlamına geliyor. Sıradaki ben olabilirim, sen olabilirsin, en yakın arkadaşın olabilir. Birimiz güvende değilse hiçbirimiz güvende değil.

Aynı şekilde katillerimi de birbirlerine görünmez sicimlerle bağlı. Ve onların da partisi, tuttuğu takım, ailesi fark etmez. Ve onlar da bizi katlettiğinde diğerinin de tam olarak aynı gerekçelerle bizi katledebileceği anlamına geliyor.

"ACI ÇEKİYORUZ VE KİMSE DUYMUYOR"

Ve onlardan biri güvendeyse hepsi güvende. Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor. Cehennem acı çektiğin değil acı çektiğini kimsenin duymadığı yerdir derler. Cehennemdeyiz. Artık duyun bizi."SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDUÖte yandan, Ece Üner'in konuşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Ece Üner" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.
Memurlar.Net
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