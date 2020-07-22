Anayasa Mahkemesi, akademisyen alımındaki ek koşulları iptal etmedi
Anayasa Mahkemesi, doktor öğretim görevlisi ve doçent ilanlarında üniversitelere tanınan "ek koşullar" belirleyebilme yetkisini iptal etmedi.
|22 Temmuz 2020 08:57
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Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanunun, doktor öğretim üyeliğine atamayı düzenleyen 23. maddesi ve doçent kadrosuna başvuruyu ve atamayı düzenleyen 24. maddesinde, üniversitelere asgari koşulların yanı sıra "ek koşullar" belirleyebilme yetkisi tanınmıştır.
Bu yetkinin iptali için ana muhalefet partisince Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. Anayasa Mahkemesi yetkinin kullanımında hangi ölçütlerin esas alınacağının da madde metninde yer aldığı, ek koşulların YÖK'ün onayına tabi olduğu gerekçesiyle, iptal istemini reddetmiştir.
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