Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
|22 Temmuz 2020 09:24
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Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı belirlenen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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