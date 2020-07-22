CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!

CHP'nin 37. Olağan Kurultay'ı hafta sonunda Ankara'da eleştiriler ve mahkemeye yapılan başvurular eşliğinde gerçekleştirilecek. Şimdiye kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına iki isim adaylığını koydu. Ancak bomba iddia ortalığı karıştıracak gibi. CHP, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığına itiraz edecek isimlerden arındırılmak için bu kurultay kullanılacak. Bu görev de Erdoğan Toprak'a verildi.

Hedefte MYK üyeleri var

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP kulislerinde konuşulanları kaleme aldı. "CHP kurultayında hedefte MYK üyeleri var." diyen Bayer, "CHP'lilerin büyük bir kısmı bu 'olağanüstü' koşullarda kurultay ısrarının arkasında normal koşullarda yapılacak bir kurultayda seçilemeyecek MYK üyelerinin olduğunu düşünüyor." dedi. Bu kararın arkasında Oğuz Kaan Salıcı, Aykut Erdoğan, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Bülent Kuşoğlu, Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya'nın olduğu iddiasını köşesine taşıyan Bayer şu bomba kulisi paylaştı:

CHP'yi Gül ve Babacan ekibine uygun hale getirme

"CHP'deki her gelişmenin gerisinde her zamanki gibi Erdoğan Toprak'ın isminin ortaya çıkması şaşırtıcı değil. CHP'yi Ali Babacan ve Abdullah Gül ekibine uygun hale getirme görevinin de Toprak'ta odaklandığı konuşuluyor."

İBB Genel Sekreteri Gül ve Babacan ekibinin temsilcisi

"Toprak'ın ilk adımını İBB'de genel sekreter atamasında yaptığı ileri sürülmüştü. Genel sekreterin CHP'nin değil Gül ve Babacan ekibinin temsilcisi olduğu savunuluyor..."

Gül ve Babacan ekibinin gücü ortaya çıkacak

"Bu bakımdan delegenin yapacağı tercih sadece CHP'nin değil Türkiye'nin de geleceğine yön verecek. Gül ve Babacan ekibinin gücü de ortaya çıkmış olacak."