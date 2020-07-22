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Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu

13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
 22 Temmuz 2020 09:47
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ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, tekstil işçisi Sevim Akkoç (45), 13 yıldır çalıştığı fabrikada, evde yaptığı keki, çay molasına 5 dakika kala mesai arkadaşlarına ikram ettiği gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkartıldı.

İş mahkemesine dava açan Akkoç, kendisine mobbing uygulandığını öne sürerken, fabrika müdürü Erdal Aydın, Sevim Akkoç'un yasak olan yiyecekleri tüm uyarılar ile tebligatlara rağmen üretim alanında yediğini bu nedenle iş akdinin feshine karar verildiğini söyledi.

Çaycuma ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında 13 yıldır çalışan Sevim Akkoç, 27 Haziran günü evde yaptığı keki, iş yerinde, mesai arkadaşlarına ikram etti. Hakkında tutanak tutulan Akkoç'un savunması alındı. Savunma verdikten sonraki 2 gün, işe giderek mesaiyi tamamlayan Akkoç, 3'üncü gün ise fabrikaya alınmadı.

Sevim Akkoç, yetkililerle yaptığı görüşmede, iş akdinin feshedildiğini öğrendi. Fabrika yönetimi, Akkoç'a gönderdiği tebligatta, 2019 Eylül ayında bir çalışanla kavga ettiği ve üretim bölümüne yiyecek ile girilmesinin yasak olmasına rağmen kuralı ihlal ettiği, sorumlu şefi diğer çalışanların arasında küçük düşürmeye çalışarak, tehdit etmesi nedeniyle iş yeri ve iş hukuku kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iş akdinin bildirimsiz ve tazminatsız feshedildiğini ifade etti. Tazminatını alamayan Akkoç, Çaycuma İş Mahkemesi'ne işe iadesi davası açtı.

'BENİ İŞTEN ATMAK İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞLAR'

Uzun yıllar çalıştığı fabrikada kendisine baskı ve mobbing uygulandığını öne süren Akkoç, kek yüzünden işten atıldığını söyledi. Akkoç, "27 Haziran'da kek yaptım. Saat 10.00'da molaya çıkıyoruz. Keki molaya 5 dakika kala arkadaşlarıma ikram ettim. Yanımdaki arkadaşlarım yedi. Bant şefimiz, 'Mola geldi mi, niye kek yiyorsun, yasak değil mi?' diye söylendi. Ben de 'Vermiş bulundum bir kere' dedim. Haberim yokken arkadaşlarımı toplamışlar, tutanaklar tutmuşlar. Beni işten atmak için hazırlık yapmışlar" dedi.

'KEK BAHANEYDİ'

Olaydan sonraki 3'üncü gün fabrikaya alınmadığını anlatan Akkoç, "Cumartesi oldu bu olay. Pazartesi ve salı günü işime devam ettim. Çarşamba günü güvenlik, kartımı basmamamı ve içeri girmememi istedi. Ben kartımı basıp, içeri girdim. Muhasebeye çıktığımda tüm tutanaklar tutulmuş. Tazminatsız iş akdimi feshetmişler. Kek ikram etme bahanesiyle işten atıldım. Şimdi mahkemeye başvurdum. Hakkımı yasal yollarla arayacağım" diye konuştu.

FABRİKA MÜDÜRÜ KONUŞTU

Fabrika Müdürü Erdal Aydın ise Sevim Akkoç'un daha önceleri de iş hukukuna aykırı hareketleri nedeniyle tutanaklar tutulup, uyarıldığını söyledi. Son olayda iş yerinde yasak olan yiyecekleri tüm uyarı ve tebligatlara rağmen üretim alanında yemesiyle ilgili tutanak tutulduğunu kaydeden Aydın, daha sonra iş akdinin feshine karar verildiğini söyledi.
DHA
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