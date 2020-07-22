Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
|22 Temmuz 2020 09:51
|Yazdır
Remzi Beldek (52) idaresindeki 26 E 1161 plakalı tır, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Yavuz köy mevkisinde Canan Hasmercan (38) yönetimindeki 1-XSB-331 plakalı Belçika plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Şaban Hasmercan (67) hayatını kaybederken, sürücü ile araçtaki Şemsi Hasmercan (65), Ayli Sıla Göktürk (15) ve Burçin Göktürk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Şemsi Hasmercan sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Şaban Hasmercan'ın Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ordu'da düğünde maganda kurşununun isabet ettiği kişi öldü
22 Temmuz 2020 10:52
|Müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu
22 Temmuz 2020 10:42
|Konya'da 'büyü bozma' dolandırıcılığından 2 şüpheli yakalandı
22 Temmuz 2020 10:31
|Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
22 Temmuz 2020 10:28
|Sinop Valisi trafik kazası geçirdi
22 Temmuz 2020 09:54
|Mersin'de 2 gündür kayıp olarak aranan kadın bulundu
22 Temmuz 2020 09:50
|Başkentte otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
22 Temmuz 2020 07:42
|Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
22 Temmuz 2020 07:17
|Kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki Damla'dan mesaj
22 Temmuz 2020 07:15
|İzmir'de trafik kazası: 1'i polis 2 yaralı
21 Temmuz 2020 23:46