Borsa güne yükselişle başladı
|22 Temmuz 2020 09:59
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 118.815,56 puana yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 773,56 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 118.815,56 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,66 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile turizm oldu.
BIST 100 endeksi, dün 120.585,55 puanla 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybıyla 118.042,00 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolar bir ay sonra geriledi
22 Temmuz 2020 10:08
|Miras kalan doların da vergisi var
22 Temmuz 2020 07:56
|Altın güne rekorla başladı
22 Temmuz 2020 07:29
|Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takılar
21 Temmuz 2020 22:17
|Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Temmuz 2020 18:27
|Çeyrek altın 656 TL oldu
21 Temmuz 2020 17:15
|Dövizde gün sonu fiyatları
21 Temmuz 2020 17:08
|Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
21 Temmuz 2020 15:55
|Gram altın rekor tazeledi
21 Temmuz 2020 11:37
|Dolar güne 6.85'le başladı
21 Temmuz 2020 09:39