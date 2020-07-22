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Fazla yolcu alan İETT şoförüne 3 bin lira ceza

Yenibosna'da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ayakta fazladan 14 yolcu alan İETT şoförüne 3148 TL ceza kesildi
 22 Temmuz 2020 09:58
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Fazla yolcu alan İETT şoförüne 3 bin lira ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik ekipleri sabahın erken saatlerinde toplu ulaşım araçlarına yönelik İstanbul'un 12 noktasında denetim yaptı.

Yenibosna'da yapılan denetimlerde minibüs ve yolcu otobüsleri ekipler tarafından kontrol edildi.

Kontroller sırasında kurallara uymayan ve ayakta fazladan 14 yolcu alan İETT şoförüne 3148 TL para cezası kesildi.

Otobüsten fazla yolcuların inmesini isteyen polis ekipleri ile yolcular arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Otobüsten inmek istemeyen ayaktaki fazla yolcular daha sonra şoförle tartıştı. Kesilen cezanın ardından ve fazla yolcuların otobüsten inmesiyle otobüs güzergahında ki yolculuğuna devam etti.

İhlas Haber Ajansı
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