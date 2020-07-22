Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu eğitmen sınav sonuçlarını açıkladı
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, bir ve iki yıldız dalış eğitmenliği ile rehber dalıcı sınavlarının sonuçlarının açıklandığını duyurdu
|22 Temmuz 2020 10:06
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Federasyondan yapılan açıklamada, 16-18 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen sınavlara katılan, bir yıldız dalış eğitmeni 35 adaydan 22'sinin, iki yıldız dalış eğitmeni adaydan 4'ünün ve rehber dalıcı 14 adaydan 8'inin başarılı olduğu belirtildi.
Türk Balıkadamlar Spor Kulübünde düzenlenen sınavda katkılarından dolayı sınav direktörüne, denetmenlere, eğitmenlere, jüri ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edildiği aktarıldı.
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