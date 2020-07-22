Dolar bir ay sonra geriledi
Yaklaşık 1 aydır 6.84-6.86 aralığında hareket eden dolar/TL güne 6.83 seviyesinde başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8370 liradan, avro 7,8920 liradan güne başladı.
|22 Temmuz 2020 10:08
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Serbest piyasada 6,8350 liradan alınan dolar, 6,8370 liradan satılıyor. 7,8900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8920 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8410 lira olmuştu.
Piyasalarda yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.
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