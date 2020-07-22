1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişleri'nden Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın maksimalist kıta sahanlığı iddiası, uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırıdır
 22 Temmuz 2020 10:20
Yazdır
Dışişleri'nden Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın maksimalist kıta sahanlığı iddiasının, uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırı olduğunu" bildirdi.

Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Oruç Reis araştırma gemisinin, Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetine ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de devam eden hidrokarbon faaliyetleri çerçevesinde Oruç Reis araştırma gemisinin, 21 Temmuz'dan itibaren, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağının, ilgili makamlarca yayımlanan bir NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

Geminin araştırma yapacağı deniz alanının, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012'de Türk hükümeti tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verilen ruhsat sahaları içinde olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"Söz konusu sahanın bir bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu. Hal böyle olmasına rağmen, Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan'ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırıdır."

- "Yunanistan'ın iddialarını reddediyoruz"

Aksoy, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının, rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığının altını çizerek, "Bu nedenle, Yunanistan'ın bu iddialarını reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, "Türkiye, bugüne kadar çeşitli vesilelerle her düzeyde dile getirdiği üzere Yunanistan'a diyalog çağrılarını yinelemekle birlikte, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve çıkarlarını müdafaa etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
22 Temmuz 2020 09:40		 Beştepe'de kritik zirve, işte ana gündem
22 Temmuz 2020 08:13
'Dijital yerliler' iş ve özgürlük istiyor
22 Temmuz 2020 08:09		 Kılıçdaroğlu'nun rakipleri artıyor
22 Temmuz 2020 07:20
Altun'dan Pınar Gültekin açıklaması: Davanın yakın takipçisi olacağız
22 Temmuz 2020 04:13		 TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma
22 Temmuz 2020 02:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
22 Temmuz 2020 00:34		 22 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Temmuz 2020 00:04
Meclis'te AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında tartışma
21 Temmuz 2020 23:33		 İYİ Parti'nin 'fındık' önergesi reddedildi
21 Temmuz 2020 23:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:52 - Ordu'da düğünde maganda kurşununun isabet ettiği kişi öldü10:44 - Seyahat için üç ayda 4 milyar lira harcandı10:42 - Müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu10:40 - Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı10:31 - Konya'da 'büyü bozma' dolandırıcılığından 2 şüpheli yakalandı10:28 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
10:26 - Evde bakım ücreti ve engelli aylığına zam yapıldı10:20 - Dışişleri'nden Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi10:08 - Dolar bir ay sonra geriledi10:06 - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu eğitmen sınav sonuçlarını açıkladı10:05 - 3 kurum personeli, tayin sonuçları için tarih belirlenmesini talep ediyor09:59 - Borsa güne yükselişle başladı
09:58 - Fazla yolcu alan İETT şoförüne 3 bin lira ceza09:54 - Sinop Valisi trafik kazası geçirdi09:51 - Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı09:51 - 'Erzurum Marşı', Erzurum Kongresi'nin 101. yılında bestelendi09:50 - Mersin'de 2 gündür kayıp olarak aranan kadın bulundu
09:47 - Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulların açılmasında iki senaryo
Altın güne rekorla başladı
ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
Savcı, 541 soruşturma evrakına uzun süre bakmadı, mahkeme 'görevi kötüye kullanma' dedi
İşte firari Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları
Anayasa Mahkemesi, akademisyen alımındaki ek koşulları iptal etmedi
FETÖ'cü gazetecilerden bazıları itiraflara başladı
Kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki Damla'dan mesaj
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fındığın italyanların eline geçmesi 3
karpuz 1
damien comolli 1
msü'yü kazanan kız için kına gecesi düzenlenmesi 1
trabzonspor 4
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 1
eyüp sabri tuncer 1
dyshawn pierre 1
mhp'li cemal enginyurt'un partisinden ihracı 1
pınar gültekin 7
SON İLANLAR
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Nevşehir Avanos Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam