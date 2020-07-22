1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evde bakım ücreti ve engelli aylığına zam yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında 24 TL olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 TL'ye çıkardıklarını bildirdi.
 22 Temmuz 2020 10:26
Yazdır
Evde bakım ücreti ve engelli aylığına zam yapıldı

Bakan Selçuk, düzenli olarak yapılan ve Temmuz ayı memur maaşı katsayısındaki düzenlemeyle artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

2020 Temmuz ayı ödeme döneminde 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplamda 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini ifade eden Bakan Selçuk, 2020 yılında yapılan ödemelerin ise toplamda 12 milyar TL'ye ulaşacağını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını belirten Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711.50 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567.97 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851.95 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

"Evde bakım ücretini 1.544 TL'ye çıkardık"

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığını açıkladı.

Bakan Selçuk, 535.805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye çıkardık" dedi.

"144 bin çocuğumuza 155 milyon liralık destek sağladık"

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ekonomik nedenlerle kurum bakımına bırakılmaması için önce aileleri ve yakınlarının yanında kalmasını destekliyoruz" diyen Bakan Selçuk, "Bu kapsamda aylık 144 bin çocuğumuz için 155 milyon TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların akranları ile aynı şartlara sahip olması için verilen SED hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarının 1.023 TL'den 1.082 TL'ye yükseldiğini anımsatan Bakan Selçuk, koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödemede miktarın 1.485 TL'den 1.687 TL'ye çıkarıldığının bilgisini paylaştı.

"Sosyal hayata daha güçlü entegre olmalarını amaçlıyoruz"

İhtiyaçları doğrultusunda uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin desteklendiğini vurgulayan Bakan Selçuk, dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydetti.

Ekonomik olarak desteklenen bireyi ve aileleri üretime ile istihdama yönelik projelerle de buluşturduklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, ayrıca yaşlı ve engellik aylıklarının ödemelerin her ayın 5 ila 9'u arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlattı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gurbetçilere emekli aylığı için 'kesin dönüş şartı' Anayasa'ya uygun
21 Temmuz 2020 11:45		 İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu
20 Temmuz 2020 10:24
Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar, hastalıkla mücadelelerine güç katacak
17 Temmuz 2020 11:56		 Bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor
17 Temmuz 2020 10:17
Erdoğan'dan 'kıdem tazminatı ve part-time' talimatı
17 Temmuz 2020 07:35		 Biri kanser olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesinde
16 Temmuz 2020 10:48
Ülkelerin kıdem tazminatı karnesi
16 Temmuz 2020 10:02		 Sektöre göre kısa çalışma
15 Temmuz 2020 07:30
1.4 milyon çalışana ücret desteği hesapta
09 Temmuz 2020 08:15		 Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
08 Temmuz 2020 11:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:52 - Ordu'da düğünde maganda kurşununun isabet ettiği kişi öldü10:44 - Seyahat için üç ayda 4 milyar lira harcandı10:42 - Müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu10:40 - Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı10:31 - Konya'da 'büyü bozma' dolandırıcılığından 2 şüpheli yakalandı10:28 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
10:26 - Evde bakım ücreti ve engelli aylığına zam yapıldı10:20 - Dışişleri'nden Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi10:08 - Dolar bir ay sonra geriledi10:06 - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu eğitmen sınav sonuçlarını açıkladı10:05 - 3 kurum personeli, tayin sonuçları için tarih belirlenmesini talep ediyor09:59 - Borsa güne yükselişle başladı
09:58 - Fazla yolcu alan İETT şoförüne 3 bin lira ceza09:54 - Sinop Valisi trafik kazası geçirdi09:51 - Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı09:51 - 'Erzurum Marşı', Erzurum Kongresi'nin 101. yılında bestelendi09:50 - Mersin'de 2 gündür kayıp olarak aranan kadın bulundu
09:47 - Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulların açılmasında iki senaryo
Altın güne rekorla başladı
ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
Savcı, 541 soruşturma evrakına uzun süre bakmadı, mahkeme 'görevi kötüye kullanma' dedi
İşte firari Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları
Anayasa Mahkemesi, akademisyen alımındaki ek koşulları iptal etmedi
FETÖ'cü gazetecilerden bazıları itiraflara başladı
Kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki Damla'dan mesaj
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
noktayı koymak 3
denizlispor 1
O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile 2
gülmek 1
ankaragücü 3
karpuz 1
böcek korkusu 1
ateş ölçer 4
dyshawn pierre 1
süleyman soylu-mehmet metiner tartışması 2
SON İLANLAR
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Nevşehir Avanos Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam