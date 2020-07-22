Konya'da 'büyü bozma' dolandırıcılığından 2 şüpheli yakalandı
|22 Temmuz 2020 10:31
|Yazdır
Konya'da bir büfeye gelen müşterilere "Sende büyü var" diyerek kandıran ve yaptıkları seanslarla mağdurlardan para aldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetçilerin, kendisini "Büyü bozan hoca" olarak tanıtan bir kişi tarafından dini duyguları sömürülerek dolandırıldıklarını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli Yaşar D'nin Karatay ilçesindeki bir büfeye gelen müşterileri, büyü olduğunu söyleyerek kandırdığı, mağdurları evine çağırıp para karşılığında seanslar yaptırdığını tespit etti.
Yaşar D. ve büfe işletmecisi İsmail U. düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, evde büyü yapmada kullanıldığı değerlendirilen 7 düğüm atılmış ip ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ordu'da düğünde maganda kurşununun isabet ettiği kişi öldü
22 Temmuz 2020 10:52
|Müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu
22 Temmuz 2020 10:42
|Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
22 Temmuz 2020 10:28
|Sinop Valisi trafik kazası geçirdi
22 Temmuz 2020 09:54
|Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
22 Temmuz 2020 09:51
|Mersin'de 2 gündür kayıp olarak aranan kadın bulundu
22 Temmuz 2020 09:50
|Başkentte otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
22 Temmuz 2020 07:42
|Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
22 Temmuz 2020 07:17
|Kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki Damla'dan mesaj
22 Temmuz 2020 07:15
|İzmir'de trafik kazası: 1'i polis 2 yaralı
21 Temmuz 2020 23:46