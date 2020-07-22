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Ordu'da düğünde maganda kurşununun isabet ettiği kişi öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu isabet eden kurşunla ağır yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
|22 Temmuz 2020 10:52
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu isabet eden kurşunla ağır yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
Yalıköy Mahallesi'ne bağlı Kutluca mevkisinde bir düğünde, dün akşam, emekli polis olduğu öğrenilen Cengiz A'nın havaya açtığı ateş sonucu isabet eden kurşunla ağır yaralanan İsmail Aşık, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Cengiz A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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