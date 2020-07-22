Üç ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararları alındı

NİĞDE

Niğde'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının birden çok olması ve temaslıların fazlalığı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Eynelli köyünün 14 gün karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, buradaki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemesi, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmaması, izolasyon kurallarına uyması gerektiği kaydedildi.

ŞANLIURFA

Öte yandan Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 206 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 7, Bozova'da 3, Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 68, Harran'da 1, Hilvan'da 3, Karaköprü'de 95, Siverek'te 3, Suruç'ta 2 ve Viranşehir ilçesinde 12 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 64 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.

BATMAN

Batman'ın Gercüş ilçesinde 5 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği, salgının yayılmasının önlenmesi ve vatandaşların virüsten korunması için Yolağzı Mahallesi'nde 2, Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 1, Gökçepınar ve Babnir köylerinde de 1'er evin karantinaya alındığı bildirildi.

Bu hanelere giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedild