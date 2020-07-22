Biyolog meslek kanunu teklifi meclis komisyonunda
MHP İzmir Milletvekili Hasan KALYONCU, Biyolog Dernekleri tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan Biyolog Meslek Kanunu teklifini 21.07.2020 tarihinde Meclis Komisyonuna sundu.
|22 Temmuz 2020 10:56
|Yazdır
MHP İzmir Milletvekili Hasan KALYONCU, Biyolog Dernekleri tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan Biyolog Meslek Kanunu teklifini 21.07.2020 tarihinde Meclis Komisyonuna sundu.
Bu Kanun ile; Biyologların, mesleki uygulamalarının, güncel bilimsel ve teknik gelişmelere paralel olarak, uluslararası standartlar çerçevesinde, düzenli verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi ve mesleki özlük haklarının, biyolog meslek yasası ile güvence altına alınarak, biyologların almış olduğu nitelikli eğitimin, ülke ve kamu yararına kullanılması amaçlanmaktadır.
Pandemi sürecinde gönüllü olarak PCR testlerinde görev alan binlerce Biyolog, bu kanunun yasalaşmasını bekliyor.
İşte Biyolog Meslek Kanunu Teklifi Metni
11 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Varank: 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanı oluşturacak
22 Temmuz 2020 12:05
|Kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü
22 Temmuz 2020 12:05
|FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
22 Temmuz 2020 11:58
|CHP'den öğrenim kredisi borçlarını silelim teklifi
22 Temmuz 2020 11:36
|İyi Partili başkan, 'Hangi partiye geçeyim?' diye anket yaptırmış
22 Temmuz 2020 11:31
|Dışişleri'nden Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi
22 Temmuz 2020 10:20
|CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
22 Temmuz 2020 09:40
|Beştepe'de kritik zirve, işte ana gündem
22 Temmuz 2020 08:13
|'Dijital yerliler' iş ve özgürlük istiyor
22 Temmuz 2020 08:09
|Kılıçdaroğlu'nun rakipleri artıyor
22 Temmuz 2020 07:20