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Biyolog meslek kanunu teklifi meclis komisyonunda

MHP İzmir Milletvekili Hasan KALYONCU, Biyolog Dernekleri tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan Biyolog Meslek Kanunu teklifini 21.07.2020 tarihinde Meclis Komisyonuna sundu.
 22 Temmuz 2020 10:56
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Biyolog meslek kanunu teklifi meclis komisyonunda

MHP İzmir Milletvekili Hasan KALYONCU, Biyolog Dernekleri tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan Biyolog Meslek Kanunu teklifini 21.07.2020 tarihinde Meclis Komisyonuna sundu.

Bu Kanun ile; Biyologların, mesleki uygulamalarının, güncel bilimsel ve teknik gelişmelere paralel olarak, uluslararası standartlar çerçevesinde, düzenli verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi ve mesleki özlük haklarının, biyolog meslek yasası ile güvence altına alınarak, biyologların almış olduğu nitelikli eğitimin, ülke ve kamu yararına kullanılması amaçlanmaktadır.

Pandemi sürecinde gönüllü olarak PCR testlerinde görev alan binlerce Biyolog, bu kanunun yasalaşmasını bekliyor.

İşte Biyolog Meslek Kanunu Teklifi Metni
Memurlar.Net
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