Polisler, Devlet büyüklerini koruma kursunu bekliyor
|22 Temmuz 2020 11:02
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Ocak ayı içerisinde Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü kurulmuştu.
2020 yılı Mart ayı içerisinde Ankara'da yapılan mülakatlara, ön şartlara uygunluk gösteren 1500 personel çağrılmıştı.
Yatılı olarak 6 Nisan 2020 tarihinde Elmadağ Pomem'de başlaması planlanan eğitimler, 12 Haziran 2020 tarihinde sona erecekti.
Pandemi sebebiyle ertelenen eğitimler halen yapılmadı.
Koruma hizmetlerinin mevzuatta belirtilen şekilde yapılabilmesi, yeknesaklığın sağlanması, kaliteli bir koruma hizmetinin nitelikli personel ile verilebilmesi ve görevle ilgili aidiyet duygusunun her zaman üst seviyede tutulmasını sağlayabilmek amacıyla 500 personelin bu kursu alarak branşlaşma hedefleniyor.
Mülakat aşamasını tamamlayan Polis Memurları, covid-19 sebebiyle ertelenen
kursa ait mülakat sonuçlarının bir an evvel açıklanarak eğitimin başlamasını
talep ediyor.
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