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GPS'ten bağımsız otonom sürü İHA projesi başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli İHA motorumuz PD-170 ilk uçuşunu ANKA platformu ile yaptı. GPS'ten bağımsız otonom Sürü İHA Projesi KERKES'i başlattık." dedi.
 22 Temmuz 2020 11:04
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GPS'ten bağımsız otonom sürü İHA projesi başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Savunma sanayiinde; ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük. Türkiye 18 yıl önce yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı yaparken, bu rakam şimdi 3 milyar doları geçti'' dedi.

GPS'ten bağımsız otonom Sürü İHA Projesi KERKES'i başlattıklarını anımsatan Erdoğan, "Tabii KERKES bizim için büyük bir proje, büyük önem arz ediyor." dedi. Bu dönemde güvenlik birimlerine 21 adet T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslimatı yapıldığını ifade eden Erdoğan, ayrıca, çeşitli kurumlara 15 adet ANKA İHA, 58 adet Bayraktar TB-2 İHA/SİHA, 206 adet Kamikaze Mini İHA'nın teslim edildiğini söyledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılını anlattı
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