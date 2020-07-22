'Ehliyetsiz görevlendirmeler, emeksiz kariyer sağlamaktan öteye gitmiyor'

Eğitim-Bir-Sen Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Bursa Teknik Üniversitesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Erkan Suveydas'ın yaptığı açıklama

Bursa Teknik Üniversitesi'nde son zamanlarda bir süreklilik haline gelen görevlendirmeler kurumsal verimliliğe ve çalışma barışına zarar vermektedir.

Kamu vicdanını zedeleyen ve adalet duygusunu derinden yaralayan bu görevlendirmeler ile üniversitemize kuruluşundan bu yana emeği olan, liyakat ve ehliyet sahibi tecrübeli çalışanlar bir kenara itilmekte, ötekileştirilmektedir.

Üniversitemizin kuruluş aşamasında ve bugünlere ulaşmasında yüklenmiş oldukları görevleri ciddiyetle ve fedakarca yürüten birçok personel, taltif edilmeyi beklerken, görevinden alınmakta, yerlerine ise hangi ilişki odakları ve zümrelerin tavsiyeleriyle gerçekleştiği belli olmayan görevlendirilmeler yapılmaktadır.

Kurumsal tecrübeleri olmadan ve kişisel birikim gözetilmeden gerçekleştirilen görevlendirmeler ile bu kişiler, ehliyet sahibi olmadan kariyer sahibi olmaktadır. Bu görevlendirmeler adalet, liyakat ve hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.

Diğer yandan, birikimi ve tecrübesi yok sayılan personel, zamanla kurumsal aidiyet hissini kaybedecek şekilde verimsizliğin ve sıradanlığın içine itilmektedir. Üniversitemizde gerçekleştirilen bu görevlendirmelerle kurumun köklü sorunları göz ardı edilmekte, akademik ve idari sorunlarına çözüm üretmek bir yana sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir.

Şüphesiz rektörlük makamı, atamalar ve görevlendirmeler konusunda yetki sahibidir. Ancak bu yetkinin kullanımı kariyer, liyakat ve adalet ilkelerine uygun olmalıdır. Kurumsal verimliliği ve tecrübeyi esas almak, hakkın ve adaletin tüm personeli kuşatacak şekilde tesis edilmesini sağlamak üniversite yönetiminin asli hedefi olmalıdır.

'Yenilikçi ve girişimci devlet üniversitesi' vizyonuna ulaşmak ancak bu hedeflerle mümkündür.

Erkan SUVEYDAS

Eğitim-Bir-Sen Bursa 2 No'lu Şube Başkanı