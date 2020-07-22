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Devlet 200 gündür kayıp olan Gülistan Doku için seferber oldu

Tunceli'de 200 gün önce kaybolan Doku'nun bulunması için polis, jandarma, dalgıçlar, AFAD görevlileri, arama kurtarma köpekleri, helikopter, drone, su altı görüntüleme cihazı ile yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen şu ana kadar genç kıza ulaşılamadı- Halen süren arama çalışmaları çerçevesinde genç kızın en son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisindeki suyun çekilmesi amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen tahliyesi yetkililerce değerlendiriliyor- Genellikle bu tür durumlarda 1-2 haftalık aramalar sonrası çalışmalara son veren ekipler, genç kıza ulaşmak için sahadaki aktif arama çalışmalarını 200 gündür titizlikle sürdürüyor
 22 Temmuz 2020 11:05
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Devlet 200 gündür kayıp olan Gülistan Doku için seferber oldu

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için 200 gündür yürütülen arama çalışmalarına rağmen genç kız bulunamadı.

AA muhabirinin Doku'nun bulunması için ilk günden itibaren yapılan çalışmalar ve gelişmelere ilişkin derlediği bilgilere göre, kentte 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun, Diyarbakır'dan gelen ailesinin 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusuyla aranmasına başlandı.

Doku'nun bulunması için polis önce genç kızın Rusya vatandaşı olan erkek arkadaşı Z.A. ve üniversitedeki arkadaşlarının bilgisine başvurarak kentteki MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

İlk değerlendirmelerde, Doku'nun en son Uzunçayır Baraj Gölü'nün su tutmasıyla dolan Dinar Deresi üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde görüldüğünün belirlenmesiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve kente gelen arama kurtarma ekiplerince baraj gölü ve göle su sağlayan Dinar Deresi ile çevrelerinde arama çalışması başlatıldı.

Ardından kente gelen su altı arama kurtarma ekipleri ve dalgıç polisler, AFAD ekipleri ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 70 kişilik ekibin katılımıyla çalışmalar genişletildi.

- Aramalar Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde yoğunlaştırıldı

Göldeki ilk dalışlarda dalgıçların genç kıza ait olduğu değerlendirilen makas, evrak ve not bulması üzerine soruşturma ve aramalar bu bölgede yoğunlaştırılarak Sarı Saltuk Köprüsü çevresinde drone, arama kurtarma ve iz takip köpekleriyle arama yapıldı.

Aramalar sürerken Doku'nun dayısı Mehmet Nurkan, gazetecilere, yeğeninin kaybolmadan bir gün önce erkek arkadaşıyla tartıştığını ve kaldığı öğrenci yurduna gitmediği için kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı.

Bu süreçte Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, jandarma ve emniyete ait 3 dedektör köpeğin dışında Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıklarının uzman personeli de kameralı su altı robotu ve sonar cihazıyla destek verdi. Kısa süre sonra çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) görevlileri de katıldı.

Arama çalışmaları, valilik desteğinde kentteki öğretmenevinde misafir edilen Doku'nun ailesince de takip edildi.

- Doku'nun erkek arkadaşı ve son görüştüğü kişilerin ifadesi alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma çerçevesinde Doku'nun bulunması için erkek arkadaşının evinde arama yapılıp telefon kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Genç kızın son görüştüğü kişilerin ve erkek arkadaşının ifadesinin alındığı, ayrıca kent genelindeki kamera ve HTS kayıtları ile baz istasyonları bilgilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, aynı çerçevede şehir giriş çıkışlarındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelenerek, Doku'nun il dışına çıkıp çıkmadığının belirlenmesine çalışıldığı kaydedildi.

- Genç kızın bulunması için tüm teknik imkanlar kullanıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Doku'nun Uzunçayır Baraj Gölü ile Dinar Köprüsü civarında AFAD, emniyet, jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı su altı ekiplerince görüntüleme cihazları ve diğer ekipmanlarla titizlikle arandığı ve ailesinin çalışmalar hakkında her gün düzenli olarak bilgilendirildiği vurgulandı.

Doku'nun bulunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 64 özel harekat polisi de katılıp arazide arama yaptı.

Aramalara rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun, 5 Ocak'ta erkek arkadaşı Z.A. ile bir kafenin önünde buluşup konuştuğu güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Genç kızın Z.A. ile bir süre konuştuktan sonra saat 11.19'da yanından ayrılıp bir caddeden karşıya geçerek saat 11.29'da bindiği minibüs ile buradan uzaklaştığı belirlendi.

Başsavcılıkça derinleştirilen soruşturmada ise Doku'nun ve erkek arkadaşı Z.A'nın telefon görüşmelerini içeren HTS kayıtları incelendi. İncelemede, 5 Ocak'ta saat 12.25'te Doku'nun telefonundan sinyalin kesildiği ve aynı gün 16.24'te döküme yansıyan 4 saniyelik görüşmenin ise teknik bir hata olduğu saptandı.

Soruşturma ve aramalar devam ederken Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak'ta Elazığ'dan Tunceli'ye giden özel bir araç sürücüsü, Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde aracının kamerasına yansıyan görüntüleri savcılığa teslim etti.

- Doku'nun son görüldüğü yer Sarı Saltuk Viyadüğü

PTS'nin incelenmesiyle aynı gün saat 12.24'te bölgeden geçen aracın kamerasına yansıyan görüntüde, saat 12.25'te Dinar Deresi üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki bariyerlerin arasında bir kişinin oturduğu saptandı.

Görüntüler inceleyen savcılık, genç kızın aracın bölgeden geçtiği gün saat 12.25'te telefonundan sinyal kesilmesini de dikkate alarak, görüntüdeki kişinin Doku olduğu üzerinde yoğunlaştı.

Soruşturma kapsamında, Doku'nun kafe önünde buluştuğu Z.A. ile yaptığı görüşmelerin içeriğinin dudak okuma yöntemiyle çözülmesi için konuştukları ana ilişkin görüntüler Ankara'ya gönderildi.

Aynı süreçte ortaya çıkan bir başka görüntüde, Doku'nun olay öncesi Z.A. ile konuşup ayrıldıktan sonra kara yolunun karşısına geçip bir süre telefonla görüşüp ardından yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse binip bölgeden ayrıldığı saptandı.

- Bakan Soylu, özel ekip için talimat verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Şubat'ta Tunceli'ye gelerek partisince düzenlenen "Siyaset Akademisi" programına katıldı.

Programın ardından Gülistan Doku'nun ailesiyle görüşen Soylu, olayın araştırılması için özel ekip görevlendireceğini belirtti.

Soylu'nun talimatıyla Ankara'da oluşturulan özel ekip kente gelerek Doku'nun kaybolmasıyla ilgili çalışma yaptı.

- Tüm aramalara rağmen 200 gündür bulunamadı

Bu deliller ışığında, olumsuz hava koşulları, sudaki görüş mesafesinin düşük olmasına rağmen dalgıçlar baraj gölünde, diğer ekipler de kıyıda 200 gündür arama çalışmasını sürdürdü.

Şu ana kadar ki çalışmalara, AFAD görevlilerinin yanı sıra çeşitli kentlerden Tunceli'ye gelen başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, çeşitli illerin Emniyet Müdürlüklerine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyeleri ve derneklerin arama kurtarma ekiplerinden oluşan 55 su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, 450'ye yakın personel, 30 bot, 7 su altı kamerası, 6 drone, 3 sonar, AFAD gönüllüleri, jandarma ve polis özel harekat timleri, jandarma ve polis arama kurtarma ekipleri, iz takip köpekleri ve askeri helikopterler katıldı.

- Su altındaki arama çalışmaları sonlandırıldı, yüzeydeki çalışmalar sürüyor

Ekiplerce aylardır yapılan tüm arama çalışmalarında Doku'ya ulaşılamayınca genç kızı su altında arama çalışmaları yaklaşık 1 hafta önce sonlandırıldı ancak ekiplerin genç kızı bulmak için su yüzeyinde ve kıyıdaki arama çalışmaları devam ediyor.

Gülistan Doku'ya ulaşmak için polis ve AFAD ekipleri bölgede Doku'nun bulunabileceği su yüzeyinde botlarla arama çalışması sürüyor. Bu çalışmalara zaman zaman askeri helikopterler de havadan destek veriyor.

Halen süren çalışmalar çerçevesinde genç kızın en son görüldüğü Dinar Deresi üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisindeki suyun çekilip bu bölgede zeminde arama yapmak için Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen tahliyesi de yetkililerce değerlendiriliyor.

Genellikle bu tür durumlarda 1-2 haftalık aramalar sonrası çalışmalara son veren ekipler, genç kıza ulaşmak için sahadaki aktif arama çalışmalarını 200 gündür titizlikle sürdürüyor
Anadolu Ajansı
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