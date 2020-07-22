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İngiltere Sağlık Bakanı aşı için tarih verdi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "en iyi durum senaryosuna" göre yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısının Noel'e kadar hazır olacağını söyledi
 22 Temmuz 2020 11:10
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İngiltere Sağlık Bakanı aşı için tarih verdi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "en iyi durum senaryosuna" göre yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısının Noel'e kadar hazır olacağını söyledi.

Parlamento Bilim ve Teknoloji Komitesi'nde konuşan Hancock, kendisinin hayata hep iyimser baktığını belirtti ve "En iyi durum senaryosuna göre Covid-19 aşısının Noel'e kadar bulunup bulunmayacağını soruyorsanız, benim yanıtım evet" dedi.

Matt Hancock, aşı geliştirilmesiyle ilgili zorluklara dikkati çekerek, ihtiyatlı olunmasından yana olduğunu söyledi.

Hancock, "Bu konuda çok çalışıyoruz ama Noel Baba'yı oynama sözü veremem, aşıyı ancak klinik olarak güvenli olduğunu bildiğimizde öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiliz bakan, aşıyı bulmaları halinde, bundan bütün dünya vatandaşlarının faydalanacağını sözlerine ekledi.

Oxford Üniversitesi aşıyı bulmaya yakın

Covid-19 ile mücadele çalışmalarında önemli aşama kaydeden Oxford Üniversitesi araştırmacıları da, pazartesi günü yaptıkları açıklamada, üzerinde çalıştıkları aşının, salgına karşı herkesin bağışıklık sistemini güçlendirmesi konusunda olumlu yanıtlar verdiğini açıklamıştı.

Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ve Oxford Aşı Grubun işbirliğinde yürütülen çalışmalarda, Covid-19'a karşı güvenli ve etkili bir aşı bulma yolunda önemli bir adım atıldığı kaydedilmişti.

Çalışmaların sonuçlarının paylaşıldığı açıklamada, potansiyel Covid-19 aşısının 14 gün içinde T hücresi, 28 gün içinde de antikor yanıtı verdiği aktarılmıştı.
Memurlar.Net
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